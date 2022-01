Niente più soldi da papà: 32enne dovrà mantenersi da sola. La sentenza del Tribunale di Trento

Un pensionato di Trento non dovrà più mantenere la figlia 32enne. A stabilirlo è il tribunale di Trento con una sentenza che respinge la richiesta della ex moglie.

L’uomo non dovrà più quindi continuare ad avanzare alla figlia dei contributi che corrispondevano ad una ‘paghetta’ di 100 euro mensili e a migliaia di euro per le spese straordinarie durante l’anno.

Un esempio di queste spese sono i costi post laurea della ragazza.

Pubblicità Pubblicità

E’ venuto anche meno il diritto alla casa coniugale, ovvero di residenza in un grande immobile a Rovereto.

Secondo i giudici la 32enne sarebbe ormai in grado di auto mantenersi. Si tratta infatti di una donna laureata e da ormai ben 14 anni maggiorenne.

In ogni caso, un figlio avrebbe diritto ad un mantenimento solamente nel caso in cui avesse tentato di trovare un lavoro ma non vi fosse riuscito per cause da lui indipendenti.

Pubblicità Pubblicità



In questo caso, la figlia risulterebbe essere laureata con due studi e dunque considerata ampiamente in grado di trovarsi un’occupazione.

Nella sentenza infatti viene scritto che l’obbligo di mantenimento dei figli deve essere coniugato con il principio di auto responsabilità per garantire una funzione educativa.

Il Tribunale ha infine anche imposto all’ex moglie il pagamento delle spese legali della controparte che corrisponde a 5.000 euro.