Morto sabato sera don Giuseppe Beber originario di Pergine Valsugana

All’età di 79 anni è morto sabato sera, 15 gennaio 2022 don Giuseppe Beber. Era originario di Pergine Valsugana ed era stato ordinato sacerdote a Trento nel 1967. Dal 1967 al 1969 eraa diventato vicario parrocchiale a Fondo per poi essere inviato in missione in Brasile per oltre 10 anni (1969-1978).

Al suo rientro in Italia dal Brasile divenne vicario parrocchiale a Bolzano, presso la parrocchia di San Giovanni Bosco (1978-1980), e quindi parroco in Trentino a Valle San Felice e Pannone (1980-1988), parroco e decano a Condino e Brione (1988-2004) e ancora, per un breve periodo amministratore parrocchiale a Bondone e Baitoni (2002-2004). Dal 2004 al 2010 divenne parroco dell’unità pastorale di Brentonico ed infine parroco dell’unità pastorale di Giovo (2010-2021).

Da dicembre 2021 era alla Casa del Clero di Trento, dove si è spento sabato sera. Il funerale sarà celebrato mercoledì 19 gennaio alle 14.30 in chiesa parrocchiale a Pergine.

