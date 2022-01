Le 5 migliori gare di trail running negli USA

Il trail running è uno sport emergente e ci sono sempre più eventi di trail running in tutto il mondo. Anche se negli ultimi due anni molti di questi hanno dovuto essere cancellati a causa della pandemia, il futuro sembra promettente.

Dall’8 novembre gli Stati Uniti d’America hanno riaperto le frontiere ai viaggiatori internazionali, permettendo ai turisti di recarsi nuovamente nel Paese. Chi desidera recarsi negli USA, ha bisogno di richiedere un ESTA USA prima della partenza.

Inoltre, molti degli eventi che si svolgono negli USA hanno già fissato date ufficiali per l’edizione del 2022. In questo articolo diamo un’occhiata alle gare di trail running più interessanti che si svolgono negli USA e che ogni appassionato di trail running dovrebbe conoscere.

Transrockies Run (Colorado) – La Under Armor Transrockies Run (meglio conosciuta come Transrockies) è una corsa a tappe di 120 miglia (193 chilometri) attraverso le Montagne Rocciose del Colorado, da cui prende il nome. Il percorso, che viene tenuto segreto fino a poco prima dell’inizio dell’evento, offre panorami incredibili lungo un tratto di 6 giorni tra Buena Vista e Beaver Creek. Solo un massimo di 350 corridori può partecipare, quindi le iscrizioni all’evento si esauriscono molto rapidamente.

Western States 100 (California) – Si tratta di una delle gare di trail running più importanti degli USA, la più antica gara di 100 miglia (160 chilometri) del mondo (la prima edizione ebbe luogo nel 1974) e uno degli eventi di resistenza più duri del mondo. La corsa inizia nel Olympic Valley e finisce a Auburn, e attraversa le terre dei Nisenan, Washoe e di altri popoli indigeni vicini, con paesaggi incontaminati e selvaggi come Emigrant Pass e Granite Chief Wilderness. Chiunque voglia può partecipare a questa gara.

Tahoe Rim Trail Endurance Runs (Nevada) – Questa gara si svolge intorno al lago Tahoe e i corridori possono scegliere tra diverse distanze: 100 miglia o 50 miglia. Per la gara di 100 miglia, i corridori devono qualificarsi. L’altra gara è aperta a chiunque. Il Tahoe Rim Trail attraversa sentieri forestali alpini e subalpini e strade sterrate nella catena montuosa della Sierra Nevada e non è adatto ai principianti, poiché è fisicamente e mentalmente impegnativo. Il punto più alto della gara è sotto Snow Valley Peak a 2800 metri, da dove si hanno le migliori viste del percorso. La prossima edizione è prevista per il 16 e 17 luglio 2022.

Moab Trail Run (Utah) – Di solito il primo fine settimana di novembre si svolge l’annuale Moab Trail Run, una competizione di quattro eventi di cui la Trail Marathon è il più lungo. C’è anche una mezza maratona una corsa avventurosa di 5 chilometri e una corsa di 1 chilometro per i più piccoli, rendendolo un evento molto adatto per famiglie. Il percorso attraverso gli stretti canyon di Moab è unico, con terreni diversi e viste mozzafiato, dal paesaggio del Canyonlands National Park alle La Sal Mountains, alte 3000 metri.

X-Terra Trail Run World Championship (Hawaii) – L’X-Terra Trail Run World Championship è una sfida meravigliosa per i trail runner di tutti i livelli ed età. La gara si svolge nella riserva naturale di Kualoa Ranch sull’isola di Hawaii e l’evento principale è la mezza maratona di 21 chilometri, più altri due eventi, uno di 10 e uno di 5 chilometri. Si tiene a dicdembre ed è il modo perfetto per finire l’anno.

I paesaggi naturali sono presenti in diverse serie e film di Hollywood (come Jurassic Park, Pearl Harbo o LOST). I sentieri di questa riserva naturale sono normalmente chiusi al pubblico e la gara offre quindi un’opportunità unica per i corridori di vedere questa bellissima zona in prima persona. L’X-Terra Trail Run World Championship è il culmin della serie X-Terra Trail Run, un insieme di più di 70 gare di trail running di varie distanze in tutto il mondo.

Preparativi e la richiesta di un ESTA per un viaggio in America – Per viaggiare negli Stati Uniti d’America e partecipare a una delle gare menzionate, non solo bisogna registrarsi con largo anticipo, ma anche richiedere un visto o un ESTA per fare ingresso negli USA. L’ESTA è un’autorizzazione di viaggio elettronica che può essere richiesta in modo semplice e veloce online utilizzando un modulo di richiesta digitale. Dopo aver effettuato il pagamento, l’ESTA viene approvato e inviato per e-mail entro una media di tre giorni.

Poiché l’ESTA è collegato elettronicamente al passaporto del richiedente, non è necessario stamparlo. L’ESTA è valido per due anni e durante questo periodo l’autorizzazione di viaggio può essere utilizzata per un numero illimitato di viaggi negli USA.

Ogni soggiorno può durare al massimo tre mesi. L’ESTA può quindi essere utilizzato per partecipare a una gara, ma anche ad esempio per una vacanza. Prima di richiederlo, è molto importante verificare di soddisfare tutti i requisiti.