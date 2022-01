Imago Castella: un podcast e un allestimento fotografico alla scoperta delle leggende sui castelli della Val di Non

“Imago castella – Storie di 13 castelli in val di Non”: questo il titolo del podcast nato da un’idea tra la Pro Cultura Centro Studi Nonesi e la Pro Loco di Cles.

Con lo stesso titolo, in collaborazione con il Circolo Fotografico Valli di Non e Sole, è stato allestito un percorso fotografico presso la sede della Cassa Rurale Val di Non in via Marconi a Cles, composto da foto selezionate che vi accompagnano alla scoperta di ciò che è racchiuso tra le antiche, e non proprio silenziose, mura di un castello.

Fantasmi, presenze spettrali, urla, sospiri, passaggi segreti, sotterranei terrificanti, nobili damigelle, impavidi cavalieri, demoni, streghe, contadini rivoltosi! Tutto ciò è ‘Imago Castella’, storie, leggende e curiosità su 13 castelli della Val di Non.

Pubblicità Pubblicità

I manieri scelti per questa prima edizione sono alcuni tra più famosi della Val di Non, come Castel Valer, Castel Coredo e Castel Nanno, castelli privati che, grazie alla gentile disponibilità dei proprietari, aprono al pubblico per le viste guidate organizzate dall’Azienda per il Turismo Val di Non. Poi c’è Castel Belasi, che per merito del Comune di Campodenno è stato salvato dall’incuria tramite un sapiente progetto di ristrutturazione. Gli altri castelli sono Castel Cles, Castel Bragher, il Castello di Altaguardia, ma anche i meno conosciuti Castel Mechel, Castel Corona, Castel Flavon e la Cappella di Sava Rakicic, il Castello di San Pietro, Tor di Visione e il Castello di Sporo.

Le fotografie esposte in Cassa Rurale sono uno sguardo sulla realtà oggettiva; una foto non mente, ma potrebbe ingannare l’occhio di chi la osserva, quando diventa soggettiva, e qui entra in scena l’elemento surreale e fantastico proprio delle leggende. Una leggenda nasce dalla narrazione popolare, dove la fantasia deforma e arricchisce di elementi irreali la realtà storica. Le foto dunque hanno l’obiettivo di rendere fiabesca l’atmosfera di questi castelli, mentre le evocazioni poetiche dell’artista Viki Keller creano un connubio visivo tra l’immagine impressa e la parola scritta.

L’Associazione Pro Cultura si è chiesta: perché non dare voce alle leggende e alle curiosità legate ai castelli? Quindi, al percorso fotografico, sono state allegate le storie lette in file audio, che sono scaricabili inquadrando un QRCode presente sui pannelli didascalici delle foto.

Pubblicità Pubblicità



Le leggende si possono anche ascoltare nel podcast Imago Castella, creato da Giulia Stringari e Alessandra Demagri, accompagnato dalle musiche di Elisa Maitea Olaizola.

La Pro Loco di Cles si è avvalsa della collaborazione di due ragazzi che stanno terminando l’anno di Servizio Civile Provinciale: Matteo Beber ha curato i testi storici e la parte multimediale, mentre Elisa Maitea Olaizola si è occupata della ricerca delle musiche.

Mariavittoria – Viky-Keller, che per il progetto Imago Castella ha ideato 13 scritti poetici inediti, ad hoc per accompagnare in maniera suggestiva le immagini dei castelli presentati., da diversi anni si occupa di comunicazione e scrittura creativa a Trento. Spazia da testi poetici e accompagnamenti didascalici, a scritti narrativi per letture e pubblicazioni di vario genere. Nel 2020 esce la sua prima raccolta, dal titolo “DiVento” per la casa editrice Edizioni del Faro.

Il progetto Imago Castella è stato realizzato con il patrocinio della Cassa Rurale Val di Non e il contributo del Consorzio BIM dell’Adige.

Qui il link per ascoltare il podcast: Imago Castella

Nella foto: Castel Nanno