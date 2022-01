Il Consiglio Regionale ha scelto i suoi tre grandi elettori: Fugatti, Noggler e Ferrari

Saranno a Roma da lunedì prossimo per partecipare al voto per il successore di Mattarella. Sono Josef Noggler (presidente del Consiglio regionale), Maurizio Fugatti (presidente della Regione e della Provincia di Trento) e Sara Ferrari (consigliera del Partito democratico) i tre “grandi elettori” votati dall’aula regionale in seduta straordinaria oggi a Bolzano.

I tre esponenti politici da lunedì prossimo saranno in Parlamento chiamati ad esprimersi sulla scelta del nuovo capo di Stato, il successore di Sergio Mattarella.

I candidati proposti sono stati: Fugatti, Noggler, Ferrari, Coppola e Ambrosi. La votazione si è svolta a scrutinio segreto, con ciascun consigliere chiamato ad esprimere due preferenze. Il risultato: con 61 consiglieri votanti hanno ricevuto voto Fugatti (33), Noggler (29), Ferrari (22), Coppola (15), Ambrosi (4), Unterholzner (1), Atz Tammerle (1) e Marini (2).

Pubblicità Pubblicità