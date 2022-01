Ernesto Seppi è il nuovo Presidente del Consorzio Melinda in carica per il prossimo triennio. L’esito è emerso giovedì pomeriggio presso la sala della Cooperativa C.O.Ce.A. di Taio, che ha ospitato il Consiglio di Amministrazione, alla presenza dei Presidenti delle 16 Cooperative, che hanno votato all’unanimità il nuovo mandato.

Ernesto Seppi, classe 1966 e residente nel Comune di Sanzeno, è Presidente da tre anni della Cooperativa Alta Valle di Non di Sanzeno, frazione Casez. Laureato in Economia e Commercio presso la Facoltà degli Studi di Trento è sposato, padre di due figli ed è appassionato di recupero e restauro di vecchie trattrici agricole.

Dopo una breve esperienza di praticantato da Dottor Commercialista si è occupato, insieme al fratello, della gestione dell’Azienda agricola di famiglia nella quale tuttora è impegnato. È stato membro, in passato, di alcuni comitati di controllo di società legate al settore agricolo.

“L’accettazione di questo prestigioso incarico è frutto di una lunga riflessione condivisa con mia moglie, con mio fratello con cui lavoro nell’azienda agricola di famiglia e con le persone a me più vicine. Questo perché ho la consapevolezza che stiamo parlando di un ruolo complesso che necessita di tempo sostanzioso e soprattutto di qualità. Molti passi sono stati fatti, ma siamo consapevoli che le sfide, in un mercato sempre più competitivo e dinamico, sono una costante.

Credo fortemente che il primo ingrediente per affrontarle e vincerle sia la coesione dell’intero sistema, raggiungibile attraverso il confronto costruttivo e il dialogo costante a cui siamo chiamati. A mio avviso solo con questo binomio Melinda riuscirà ad affrontare in modo proficuo e sicuro le sfide che verranno. E di questa grande responsabilità a cui siamo chiamati, in primis di fronte a quattromila famiglie di soci, dobbiamo essere tutti consapevoli.” Afferma Seppi. – “Mi preme soprattutto esprimere un particolare ringraziamento a tutti gli amministratori che hanno contribuito nel passato ed oggi a costruire una realtà economica così importante come Melinda”, conclude il nuovo Presidente.

Michele Odorizzi, in carica dal 2003, lascia la presidenza del Consorzio dopo 18 anni durante i quali Melinda ha realizzato numerosi cambiamenti organizzativi, commerciali e produttivi.

Sotto la sua guida, nel corso degli ultimi anni, il Consorzio ha investito importanti risorse nell’innovazione tecnologica, nel rinnovo varietale, ed ha visto concretizzarsi importanti evoluzioni. Fra queste, emergono in particolare l’unificazione della gestione operativa sotto APOT di Melinda e La Trentina e il progetto delle Celle Ipogee, oggi fiore all’occhiello della filosofia di sviluppo sostenibile del Consorzio.

“Sono onorato di aver guidato Melinda in questi anni – ha dichiarato Michele Odorizzi. Come una vera squadra, abbiamo affrontato sfide e difficoltà raggiungendo importanti traguardi. Siamo riusciti a centrare numerosi obiettivi volti allo sviluppo del Consorzio e soprattutto alla soddisfazione dei Soci frutticoltori. Ringrazio tutte le persone con le quali ho condiviso questo percorso ed in particolare il Direttore Paolo Gerevini e il suo staff. Auguro a Ernesto Seppi di lavorare con serenità per affrontare le nuove importanti sfide alle quali Melinda dovrà far fronte in futuro”.