Cucina, ricette: gennaio tutto vegetale per una ripartenza leggera

Siamo entrati leggeri e leggiadri nelle feste natalizie quasi un mese fa e siamo appena usciti rotolando dal festival dai pranzi e cene con parenti e amici.

Anno nuovo vita nuova, nuovi propositi, nuove abitudini, magari sane finalmente visto che stiamo ancora pagando gli eccessi delle ultime settimane.

Gennaio, come Novembre, è un mese che io non apprezzo particolarmente. E’ un mese “gelato”, il cuore dell’inverno. Quindi ci serve qualcosa per scaldarci.

Se pensate ad un piatto invernale la prima cosa che vi viene in mente qual’è? A me i canederli; in brodo, al ragù, di formaggio, mi piacciono tutti. E quindi ho voluto fare un esperimento con un ingrediente che riesco ad utilizzare sempre troppo poco rispetto a quello che vorrei.

In questo mese, e per tutto l’inverno, sono tanti i prodotti che si prestano ad essere utilizzati per preparazioni calde, sostanziose.

Per quello che riguarda gli ortaggi ricordiamo broccoli, cavoli, cipolle, finocchi, rape, sedano e sedano rapa, porri e patate ovviamente.

Per quello che riguarda la frutta… beh è un pò noiosa in questo momento, perché sono entrati in scena gli agrumi che ci faranno compagnia veramente per molto tempo.

E mi piacciono, ma non riesco mai ad utilizzarli per un dolce goloso, quindi mi butto su un succo per iniziare. Proseguo poi con due primi fra cui scegliere e una finta cotoletta.

Succo estratto di pompelmo rosa e finocchio

400 gr pompelmo rosa

300 gr finocchi

100 gr sedano

Rimuovere la buccia dei pompelmi quindi tagliare la frutta a spicchi.

Procedere lavando accuratamente finocchi e sedani eliminando le parti dure, poi tagliare a pezzi. Inserire frutta e verdura nell’estrattore, raccogliere il succo in un bicchiere e consumare immediatamente.



Gnocchi con ragù di cipolle rosse

700 gr di gnocchi

400 gr polpa di pomodoro

250 gr cipolle rosse

1 carota

1 costa di sedano

1 spicchio di aglio

1 cucchiaino di erbe miste

1/2 dado vegetale

Iniziate la preparazione del ragù tagliando a cubetti abbastanza piccoli la carota, il sedano e le cipolle. Soffriggere l’aglio e le erbe aromatiche in una pentola antiaderente con un fondo di olio. Successivamente aggiungere tutte le verdure, salare e lasciar cuocere per una decina di minuti, mescolando di tanto in tanto per evitare le brucino.

A questo punto versare la polpa di pomodoro, insaporire con il dado vegetale e proseguire la cottura a fiamma dolce per 40 minuti circa. Nel frattempo lessare i gnocchi, man mano che vengono a galla prelevarli e trasferirli nel ragù di cipolle. Saltare delicatamente il tutto e servire subito ben caldi.



Canederli alle rape rosse

150 gr rape rosse lessate

50 gr cipolle tritate finemente

1 spicchio di aglio tritato finemente

80 ml latte

200 gr pane per canederli

20 gr burro

2 uova

20 gr farina

1 cucchiaio di cumino tritato finemente

Prezzemolo tritato

Sale

Porro

Formaggio grattugiato

Per prima cosa ammorbidire il pane per canederli con il latte. Nel frattempo frullare le rape in un robot da cucina e schiacciarle con un canovaccio per eliminare l’acqua. In una padella sciogliere il burro, rosolare la le cipolle e l’aglio.

Rompere le uova nella ciotola del pane raffermo, aggiungere le rape, la farina, insaporire con le spezie (sale, cumino e prezzemolo) quindi mescolare. Lasciare l’impasto a riposare per 30 minuti circa, successivamente formare i canederli e cuocerli in acqua salata. A cottura ultimata servire con un porro rosolato velocemente nel burro e una spolverata di formaggio grattugiato



Cotolette di sedano rapa

Per la pastella

100 gr farina di ceci

300 gr brodo vegetale (o acqua)

2 cucchiaini di sale

Erba cipollina

Per le cotolette

1 sedano rapa pulito e tagliato a fette di 4 mm di spessore

150 gr di pangrattato

4 cucchiai di olio evo

Innanzi tutto preparare la pastella; setacciare la farina di ceci in una ciotola e aggiungere poco a poco l’acqua nella quantità indicata mescolando con una frusta, fino a creare una pastella della giusta consistenza.

Aggiungere un cucchiaio di erba cipollina quindi lasciar riposare per almeno mezz’ora. Intanto cuocere in acqua bollente il sedano rapa precedentemente pulito e tagliato a fette. Scolarlo quando è pronto e lasciarlo intiepidire su un piatto largo.

In un piatto fondo preparare la panatura che dovrà essere molto saporito per compensare il sapore neutro del sedano rapa. A questo punto passare le fette di sedano nella pastella poi nel pangrattato, premendo con cura in modo che aderisca bene. Disporre le cotolette sul una teglia ricoperta di carta forno e cuocere in forno caldo a 190 gradi per 10/15 minuti, quindi girare e cuocere altri 10 minuti dall’altro lato. Servire le cotolette accompagnate da un contorno di verdura e una fettina di limone