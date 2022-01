Carzano: a fuoco una legnaia nelle vicinanze delle abitazione. Rapido intervento dei vigili del fuoco

Allarme nella tarda mattinata di ieri, domenica 16 dicembre, pochi minuti prima di mezzogiorno in Valsugana. Nel centro abitato di Carzano un deposito legnaia posta nelle immediate vicinanze di un abitazione privata ha preso improvvisamente fuoco.

Le fiamme in breve tempo hanno avvolto tutta la struttura con il fumo visibile anche a chilometri di distanza.

In pochissimi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Carzano e Telve con le autobotti e mezzi di supporto e hanno iniziato ad operare con il sistema CAFS per spegnere l’incendio per evitare che si propagasse alle abitazioni e strutture poste nelle vicinanze.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il fuoco in poco tempo iniziando la lunga e meticolosa opera di bonifica per evitare che potesse ripartire l’incendio, con i vigili del fuoco che hanno rimosso a mano la legna posta nel deposito.

Fortunatamente non si segnalano danni a persone o alle strutture vicine.