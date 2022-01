33enne Italiana trovata morta in casa a Valencia: le amiche non la sentivano da 24 ore

Il corpo senza vita di Sara Scrimieri, 33enne di Galatina (LE) è stato trovato nella giornata di giovedì 13 gennaio nel letto del suo appartamento di Valencia.

Insospettite da un lungo silenzio, a lanciare l’allarme sono state le sue amiche, che non la sentivano ormai da 24 ore. Una morte tragica quanto misteriosa che esclude però la pista violenta o l’intervento di terzi. Secondo quanto rievato dall’autopsia, la giovane sarebbe deceduta per cause naturali, forse per un malore improvviso.

Trasferitasi in Spagna nel 2018, Sara era descritta come una persona solare e piena di vita. Nel capoluogo della Comunità Valenzana era approdata dopo avere molto viaggiato: prima a Milano e per un certo periodo in Francia.

A Valencia lavorava come account manager per Vodafone, dove era molto apprezzata per le sue qualità umane oltre che professionali. Dopo il nulla osta concesso dalle autorità iberiche la famiglia è volata oltre confine per riportare la salma in Italia.

Tutti ora si stringono attorno al dolore della mamma, maestra elementare, il padre pensionato e la sorella. Nonostante la sua vita fosse ormai all’estero, Sara cercava di tornare in Salento quanto più possibile per stare vicino ai propri cari.

Tanto affetto e vicinanza sono stati dimostrati anche attraverso i social. Centinaia di messaggi la ricordano e portano il cordoglio ai familiari. “Avevi un grande cuore e tanta voglia di realizzarti. Stavi riuscendo a rendere tutti i tuoi sogni realtà. Sei andata via troppo presto“.

