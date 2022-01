Uccisione cane da parte dei lupi: l’uomo è rimasto accerchiato in balia dei lupi per 30 minuti

Emergono nuovi inquitanti particolari dopo la morte del cane attaccato ieri a Folgaria da un branco di 7 lupi. La notizia è stata diffusa nel tardo pomeriggio di ieri dai forestali della provincia di Trento. Quanto successo ha allarmato non poco la comunità.

L’attacco è avvenuto verso le ore 16.00 di ieri nella zona Malga Seconde poste e ha visto sfortunato protagonista Martino Raineri, un maestro di sci e i suoi due cani setter.

L’uomo, completamente sotto shock è stato raggiunto dai vigili del fuoco di Folgaria e dal custode forestale di zona oltre che dagli esperti del Corpo forestale provinciale. Il maestro di sci stava facendo una passeggiata con i suoi cani quando il più giovane è corso più avanti. Dopo pochi secondi ha sentito un urlo strozzato di dolore, è subito corso insieme all’altro cane per vedere cos’era successo e ha trovato l’animale a terra ucciso con unn enorme squarcio nella pancia.

Raineri mentre stava chiamando la forestale si è accorto di essere accerchiato dal branco dei lupi. Sono rimasti circa mezz’ora intorno a lui mentre l’uomo stava proteggendo il suo cane disteso per terra.

Momenti di panico – come racconta lo stesso Raineri – che per qualche momento ha pensato di no uscire vivo da quella situazione. In quei posti di solito il maestro di sci passeggia con la sua bambina piccola. Ora quindi bisognerà fare molta attenzione anche perchè gli avvistamenti dei branchi dei lupi nelle ultime settimane in Trentino si sono decuplicati.

L’assessore Giulia Zanotelli assieme al presidente Fugatti sta seguendo l’evoluzione degli accertamenti, in contatto con il sindaco. “In Trentino è la prima volta che una aggressione di questo tipo viene accertata – commentano il presidente Fugatti e l’assessore Zanotelli – ed anche per questo è fondamentale portare a termine il percorso avviato con Ispra e Ministero per migliorare la gestione della presenza dei lupi sul nostro territorio anche ricorrendo all’abbattimento a garanzia, prima di tutto, della sicurezza”.