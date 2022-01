Omicron: nel 53% dei casi il primo sintomo è il mal di gola. Ecco i nuovi sintomi

La variante Omicron in Trentino, come nel resto d’Italia, ha raggiunto il 76% dei casi di covid.

Diventa quindi predominante e cambia il Covid. Non solo la gravità della malattia, molto minore della Delta, ma anche i sintomi.

Una ricerca ponderosissima rilasciata dal sistema sanitario britannico (UK Health Security Agency) e basata sull’osservazione di 180mila casi di Omicron e di 88mila casi di Delta, evidenzia che i pazienti colpiti dalla nuova variante rispetto e quelli incappati in Delta accusano sintomi diversi.

Pubblicità Pubblicità

Ad esempio la perdita di gusto e olfatto, un disturbo «iconico» della prima fase del Covid, sembra oggi molto meno diffuso: viene accusato dal 13 per cento dei pazienti Omicron e dal 34 per cento dei pazienti Delta) mentre al contrario il mal di gola è molto più frequente nei casi Omicron (53 per cento) che in quelli Delta (34).

Sintomi più da Omicron sono anche febbre, tosse, diarrea e dolori muscolari, laddove coloro che se la vedono con Delta soffrono di irritazione agli occhi, raffreddore, perdita di appetito e respiro corto.

Che la variante Omicron sia meno rischiosa lo dimostrano anche i dati trentini. Per il momento infatti nonostante una media di contagi di circa 2.500 al giorno le ospedalizzazioni sono regolari, anzi, negli ultimi due giorni sono calati.

Pubblicità Pubblicità



Attualmente i pazienti ricoverati sono 148, (uguale a ieri, ma 5 unità in meno dell’altro ieri) dei quali 21 in rianimazione (-2 rispetto a ieri e – 4 rispetto a l’altro ieri).

Scorrendo i dati delle ultime 24 ore per fasce di età ne esce la seguente situazione: 58 nuovi contagi tra 0-2 anni, 65 tra 3-5 anni, 133 tra 6-10 anni, 92 tra 11-13 anni, 157 tra 14-18 anni, 731 tra 1 e9-39 anni, 695 tra 40-59 anni, 184 tra 60-69 anni, 60 tra 70-79 anni e 59 di 80 o più anni. Aumentano purtroppo le classi in quarantena che ieri erano 70. (+30 rispetto a ieri)

Questo dimostra l’agggressività del virus sui più giovani. Riguardo ai numeri delle scuole trentine l”ultimo dato aggiornato di ieri riporta oltre 400 contagi per gli studenti, che conferma il trend di questa settimana con circa 2.500 casi totali, in più rispetto ai 2.000 della settimana scorsa. Il personale insegnante vede circa 500 insegnanti positivi.