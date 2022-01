Filosofia politica. Verità o autorità? Da dove origina la legge?

Nel mondo antico esiste una legge non scritta che nessuna autorità può contraddire: il tiranno Creonte vieta la sepoltura di Polinice, ma sua sorella Antigone viola questo comando, perché iniquo.

Tutti i morti meritano una sepoltura e nessuno può vietare questo atto di pietà. Per la verità i sofisti, nel V secolo, direbbero che la verità è relativa, per cui avrebbe ragione sia Creonte a vietare la sepoltura, dal suo punto di vista, sia Antigone, a volerla.

Per i sofisti non esiste nessuna verità vera, nessuna legge vera, in senso universale, nel tempo e nello spazio, per cui, di fatto, rimane l’arbitrio: di chi parla meglio, di chi convince di più, di chi è più forte. Infatti la legge o è universale, o non è.

Nel mondo romano il giurista Cicerone, parlando della “vera legge”, osserva che “non è essa diversa da Roma ad Ateneo dall’oggi al domani, ma unica, eterna, immutabile e capace di tenere a freno tutte le genti di ogni tempo”. Per Cicerone la legge è dunque sopra gli uomini, perché deriva da un’autorità divina e non da quella umana.

Date a Cesare ciò che è di Cesare… – Con avvento del cristianesimo, giuristi, filosofi, teologi analizzano una celebre frase: “Date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio”. Per lo più traducono così: è giusto riconoscere l’autorità, del padre, del magistrato, del sovrano…ma essa non è assoluta. Il padre merita obbedienza e rispetto, ma se la sua autorità serve a far crescere (etimo di autorità, da augeo), per il bene; non bisogna obbedirgli se ordina al figlio, per esempio, di rubare o uccidere. Persino il papa deve riconoscere di essere solo il vicario, cioè di non avere alcun potere assoluto sul depositum fidei.

Quest’idea è tanto chiara che Giovanni di Salisbury, vescovo di Chartres, nel XII secolo arriva a teorizzare il tirannicidio: “Chi arbitrariamente usurpa il potere è ben diverso da colui che lo ha ricevuto da Dio e obbedisce alla giustizia e alle leggi ed è servo del diritto; chi usurpa il potere, comprime il diritto e sottomette la legge alla sua volontà”.

Veritas non auctoritas facit legem: è questo il principio abbracciato anche da Tommaso d’Aquino, per il quale accanto alla legge rivelata da Dio (“Ama il prossimo tuo come te stesso” ecc.) esiste una legge naturale, una morale naturale, che si esprime in una serie di principi etici minimi universalmente condivisibili, cioè che la ragione umana, non accecata dalle passioni e dal vizio, può riconoscere esattamente come un fisico riconosce, scopre, e non inventa, le leggi fisiche. In altre parole: al riconoscimento che mentire, rubare, uccidere l’innocente è sbagliato, ci possono arrivare tutti gli uomini, di ogni tempo e di ogni cultura.

Machiavelli, Lutero e lo Stato moderno – Tutto cambia con il progressivo affermarsi dello Stato moderno, in età rinascimentale, con Nicolò Machiavelli e Martin Lutero.

Entrambi concordano su un punto di partenza: gli uomini sono naturalmente cattivi. Il loro è un pessimismo antropologico radicale: gli uomini sono solo capaci di male, lupi per gli altri uomini, come dirà Thomas Hobbes, sulla medesima linea. Serve dunque uno Stato forte, assoluto, autonomo, che abbia come fine non tanto il bene comune quanto la sua stessa forza e stabilità. Machiavelli, ne Il principe, libera dunque il sovrano da qualunque obbedienza ad una morale superiore: egli deve essere furbo come una volpe, forte come il leone.

Si inverte così il detto citato: ora è l’Autorità fare la legge, non la Verità.

Quanto a Lutero, definito dal secondo Campanella “il Machiavelli della fede”, il suo libello del 1925, “Contro le empie e scellerate bande dei contadini“, invita i principi ad affogare nel sangue la ribellione dei contadini. Proprio con la guerra dei contadini Lutero affida definitivamente e in modo assoluto il potere, anche religioso, allo Stato, alle autorità secolari, sanzionando un’ “estensione senza precedenti del raggio d’azione dei loro poteri” (Quentin Skinner, Le origini del pensiero politico moderno, Il Mulino, Bologna, 1989, vol. II, p. 26 e 27; Rocco Pezzimenti) e dando così un contributo essenziale alla formazione dello stato assoluto prima e della dittatura tedesca poi (vedi William Shirer, Michael Burleigh, Robert Cecil…).

L’attentato a Hitler – Facciamo un balzo temporale: quando un gruppo di militari tedeschi, cattolici e protestanti, guidati dal colonnello von Stauffenberg, decideranno di fermare Hitler (Operazione Walkiria, 1944), e, in questo modo, anche la guerra, i cattolici da una parte negheranno allo Stato nazista il diritto di fare leggi (per uccidere malati…), dall’altra riprenderanno Giovanni di Salisbury e la tradizione tomista, vincendo alla fine, non senza difficoltà le perplessità dei loro colleghi protestanti, educati sin da piccoli, come ricorda lo storico Emilio Gentile, “all’obbedienza al potere statale quale espressione della volontà divina”.

