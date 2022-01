Amministrazione condivisa: verso un “Recovery Plan civico”. Convegno giovedì 20 a Giurisprudenza

Si apre alle 15 di giovedì 20 gennaio, nella sala conferenze della Facoltà di Giurisprudenza, il convegno “L’amministrazione condivisa” promosso da UniTrento e Labus per avviare una approfondita riflessione su questo particolare modello organizzativo, a 25 anni dalla sua prima enunciazione teorica, che avvenne proprio a Trento ad opera di Gregorio Arena.

Partita quasi come una utopia, in cinque lustri l’amministrazione condivisa è infatti divenuta una pratica che coinvolge oggi migliaia di cittadine e cittadini attivi che – grazie a nuovi strumenti giuridici – si prendono cura dei beni comuni, materiali e immateriali, dei propri territori.

Obiettivo del convegno è fare il punto sul modello organizzativo, inquadrandolo all’interno del sistema amministrativo e nei suoi rapporti con i principi costituzionali, nonché di esaminare le sue concrete modalità di applicazione e i suoi effetti sulla partecipazione democratica. Con un quadro di regole chiare e semplici, le pratiche dell’amministrazione condivisa possono infatti contribuire alla tenuta del Paese in una fase storica molto difficile, rafforzando i legami di comunità e producendo coesione sociale.

«Si tratta di un’occasione per fare il punto sull’applicazione, sui vantaggi e sulle prospettive del principio di sussidiarietà in materia di amministrazione condivisa» spiega il presidente di Labsus e già professore UniTrento, Gregorio Arena. «Prendersi cura dei beni comuni, della bellezza e dell’integrità del proprio territorio, significa riconoscere e dare valore al nostro Paese, tutelarlo come se fosse un unico grande bene comune. Soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo attraversando è cruciale investire nel ricostruire i legami di comunità.

Sviluppare il senso di appartenenza, la coesione sociale, le relazioni di cura verso la collettività e il territorio ha mostrato di avere un effetto terapeutico sia sugli individui, sia sulla società. In questo senso è necessario lanciare una nuova idea per la ricostruzione, fondata su un “Recovery Plan civico” per aiutare il Paese a superare una difficile fase di transizione, liberando le energie dei cittadini e delle cittadine. Un’alleanza tra cittadini e istituzioni per migliorare la qualità della vita di tutti».

Al convegno interverranno Fulvio Cortese, preside della Facoltà di Giurisprudenza; Vincenzo Cerulli Irelli dell’Università Sapienza; la Giudice Costituzionale Daria de Pretis; Alessandra Pioggia dell’Università di Perugia; Fabio Giglioni dell’Università Sapienza; Marco Bombardelli di UniTrento; Marianella Sclavi, presidente di Ascolto Attivo, e Gregorio Arena (UniTrento e Labsus).

L’evento può essere seguito in diretta streaming, senza iscrizione, dalla pagina: http://www.unitn.it/amministrazione-condivisa. È possibile, previa registrazione, la partecipazione di una piccola quota di persone in presenza. Per informazioni e iscrizioni: http://www.unitn.it/amministrazione-condivisa.