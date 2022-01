Uno scarafaggio entra nel suo orecchio e ci rimane 3 giorni

Il fatto è successo a Zane Wedding residente ad Auckland in Nuova Zelanda. L’uomo stava dormendo serenamente sul suo divano di casa e fin qui tutto bene.

Lo scorso 7 gennaio, dopo una lunga nuotata in piscina, si era assopito su un divano e al suo risveglio aveva iniziato a sentire qualcosa che si contorceva all’interno del suo orecchio.

La cosa più ovvia era pensare che fosse acqua, a causa della nuotata, quindi l’uomo non si è fatto troppe domande. Visto che la mattina seguente il fastidio persisteva si è rivolto al medico, che però ha affermato di non vedere nulla nel suo orecchio consigliandogli di asciugare il suo orecchio con un fon. Quest’ultimo suggerimento non fece che peggiorare le cose.

Il giorno dopo Wedding era sordo da un orecchio e non riusciva a dormire. “Stavo cuocendo lo scarafaggio da sabato”, ha spiegato l’uomo che, ancora ignaro della natura del disturbo, decise quindi di consultare un altro specialista in una clinica otorinolaringoiatrica.

I ripetuti “O mio Dio” del secondo medico fecero inizialmente temere a Wedding di avere un tumore al cervello. Il verdetto fu quindi ripugnante ma liberatorio: nel suo orecchio c’era un insetto morto. Metà insetto fu estratta dal medico in pochi minuti, per l’altra metà fu necessario l’utilizzo di una macchina a suzione. “Ho potuto sentire il mio timpano schioccare mentre veniva via“, ha affermato.

I resti del blattoide furono lasciati per ricordo alla dottoressa, che aveva assicurato di non aver mai visto un caso simile in tutta la sua carriera. Wedding, da parte sua, ha dichiarato di aver voluto raccontare la vicenda alla stampa per incoraggiare il prossimo a chiedere sempre un secondo parere in caso di problemi fisici, anche quelli decisamente più banali