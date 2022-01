Tutti i paesi di Ville d’Anaunia avranno le pensiline per l’attesa dell’autobus

Arrivano le pensiline per l’attesa dell’autobus a Ville d’Anaunia.

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Marco Santini che propone la realizzazione delle pensiline nelle frazioni che attualmente ne sono sprovviste.

Un’iniziativa condivisa dall’aula vista la necessità, in primis, di garantire la sicurezza a chi usufruisce del servizio di trasporto pubblico. Con l’approvazione della mozione si è deciso quindi di dare avvio all’iter progettuale, in modo da realizzare quanto prima i manufatti necessari per rendere più confortevole l’attesa dei mezzi pubblici e migliorare così il servizio.

Pubblicità Pubblicità