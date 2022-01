Liceo Russell, una scuola con lo sguardo sempre più europeo

Il Liceo Russell di Cles continua a sognare nonostante la pandemia, le restrizioni e le difficoltà che ogni giorno la scuola si trova a dover affrontare.

I tanti progetti di internazionalizzazione dell’offerta formativa sono continuati in qualche modo anche nel corso degli ultimi due anni fino alla conclusione, tra gli altri, di due importanti progetti europei: Erasmus plus azione -chiave KA1, rivolta allo staff delle scuole, e Erasmus plus azione-chiave KA2, che prevede la mobilità internazionale per studenti accompagnati da due docenti in ogni viaggio effettuato verso il paese europeo della scuola partner.

Il progetto di sviluppo europeo – dal titolo “Sviluppo Professionale del Docente: insegnamento/apprendimento in un periodo di flusso di individui, culture, risorse e approcci” – ha privilegiato la formazione dei docenti su lingue, CLIL, uso delle tecnologie, cittadinanza europea, miglioramento della qualità dell’insegnamento, tutti principi-base del nostro lavoro.

Pubblicità Pubblicità

Questi obiettivi sono stati raggiunti attraverso attività di job-shadowing (i docenti hanno seguito colleghi e colleghe) e insegnamento in scuole partner, nonché corsi di formazione e aggiornamento in Regno Unito, Spagna e Austria.

I docenti in Italia e all’estero si sono messi in gioco, hanno ricercato e trovato nuove soluzioni a problemi didattici che dobbiamo fronteggiare quotidianamente, riuscendo a mettere in pratica quanto osservato, appreso e sperimentato nelle scuole partner in Grecia, Spagna e Finlandia.

Al loro rientro, la dirigente scolastica, dott.ssa Teresa Periti, ha organizzato riunioni e incontri di condivisione che hanno creato grande interesse e curiosità verso le novità proposte, con una sorprendente motivazione ad andare avanti nell’aggiornamento e nel confronto con altre realtà europee, non appena i limiti imposti dal Covid lo permetteranno.

Pubblicità Pubblicità



Il secondo progetto “Different Cultures-One Europe”, concluso al termine dello scorso anno scolastico, nel mese di maggio dedicato all’Europa, ha visto invece protagonisti 50 studenti tra mobilità reali verso Lettonia, Spagna, Grecia e Slovacchia e un incontro conclusivo virtuale che ha sostituito il viaggio previsto a Cles.

Nonostante qualche ‘impedimento’ tecnico, tanto è stato comunque il ritrovato entusiasmo di poter incontrare studenti di altri paesi e comunicare con loro in inglese su tematiche di grande attualità come la didattica a distanza o il ruolo dell’Europa nella pandemia. Anche in versione virtuale, lo scambio fra i ragazzi è stato coinvolgente e partecipato, ricco di interventi strutturati e spontanei che hanno ben messo in evidenza il loro desiderio di incontrarsi e confrontarsi, di conoscere nuove e diverse realtà, di condividere anche momenti critici come quello che stiamo vivendo.

Grazie anche al supporto dell’ufficio Europe Direct di Trento tanti sono stati gli approfondimenti storici, culturali e sociali, con un’attenzione particolare alle opportunità che la UE offre ai giovani soprattutto attraverso programmi specifici come Erasmus plus.

Il Liceo ha già pronto un ‘tesoro’ di fondi europei destinati a mobilità di breve, medio o lungo termine per gli studenti e lo staff della scuola da investire in ‘cultura e cittadinanza europea’ non appena torneremo tutti liberi di viaggiare.

Questo grazie all’accreditamento al nuovo bando Erasmus plus per i prossimi 7 anni, che permetterà di vivere da vicino l’Europa dei popoli, dei valori comuni e delle libertà che sono la preziosa eredità che Antonio Megalizzi ha lasciato alle generazioni future e che il Liceo ricorda in uno spazio-laboratorio Europa a lui intitolato affinché rimanga fonte di ispirazione per i nostri ragazzi, insieme al testamento più fedele del compianto presidente David Sassoli: “L’Unione Europea non è un incidente della storia”.