Escono di strada e finiscono in un dirupo in val di Rabbi, 3 persone illese

In mattinata gli operatori della Stazione di Rabbi del Soccorso Alpino insieme con i Vigili del Fuoco di Rabbi sono interventi per recuperare una macchina finita in un dirupo lungo la strada forestale che dalla località Rabbi Fonti porta verso Malga Monte Sole in Val di Rabbi, a causa della strada ghiacciata.

Nell’incidente, le tre persone a bordo sono rimaste illese.I soccorritori e i vigili del fuoco si sono portati sul posto con il quad dotato di appositi cingoli invernali.

Dopo aver approntato degli ancoraggi e aver installato gli appositi dispositivi di recupero, il mezzo è stato riportato sulla strada forestale e da lì a valle in sicurezza.