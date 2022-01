Disabile sulla sedia a rotelle rapinato da due marocchini – IL VIDEO

Due marocchini di 22 e 28 anni sono stati arrestati dalla polizia per aver rapinato un 26enne disabile in carrozzina e una donna che aveva provato ad aiutarlo mentre lo aggredivano alla fermata della metro Porta Genova, a Milano.

L’episodio è avvenuto l’11 dicembre scorso e in quell’occasione i poliziotti sono riusciti a bloccare subito il 22enne, pluri pregiudicato e dopo poche ore anche il 28 enne.

La refurtiva trovata addosso al marocchino è stata riconsegnata al 25 enne disabile.

Quella avvenuta nel Metrò è una delle rapine piu’ odiose perché compiuta ai danni di chi non può opporre nessuna resistenza. Ad esempio chi e’ costretto a vivere su una sedia a rotelle.

Intorno alle ore 19, il giovane costretto su una sedia a rotelle si apprestava a utilizzare il montascale per salire dalla banchina dei treni al piano mezzanino della fermata M2 Porta Genova.

Il 25enne veniva avvicinato dai due uomini che lo bloccavano, lo aggredivano e minacciandolo di fargli ancora più male gli portavano via il cellulare. Per fortuna due persone erano intervenute per soccorrere il disabile, tuttavia i due rapinatori erano fuggiti. La scena pero’ era stata ripresa per intero dalle telecamere interne della stazione.