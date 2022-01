Covid, Regioni chiedono al governo regole più leggere

Dopo essere stato approvato dal Senato, il Decreto Covid passerà alla Camera per la conversione in legge. Il Provvedimento impegnerebbe il Governo a garantire più indennizzi e fondi a chi avrebbe riportato gravi danni dai vaccini anti covid. Ora, all’interno della maggioranza si discute sul Decreto del Presidente del Consiglio, contenete l’elenco dei negozi in cui si potrà accedere senza esibire il green pass.

Sul tema non è stato ancora raggiunto un accordo. Il Ministro, Brunetta vorrebbe fosse limitato alle farmacie e ai negozi di generi alimentari, mentre il Ministero dello Sviluppo economico, Giorgetti preferirebbe estenderlo a tutta quella lista di attività che in zona rossa rimanevano aperte come, librerie, tabaccherie, negozi di giocattoli e fiorai.

Il rischio di numerosi cambi colore nelle prossime settimane, porta sul tavolo un’altra spinosa questione, il parametro determinante nel passaggio di colore delle Regioni, ovvero il conteggio dei pazienti negli ospedali.

In particolare, da oggi il Presidente della Lombardia, Fontana farà una distinzione tra i malati covid e quelli ricoverati per altre patologie che solo in ospedale hanno scoperto di avere il covid. Della stessa opinione anche il Presidente del Piemonte, ma la questione verrà discussa ufficialmente oggi dal Cts.

Inoltre, i Governatori chiedono di snellire anche le regole per gli asintomatici, con Toti che propone di fare tamponi solo a chi sta male e non più a tappeto.

A questo, si aggiunge la possibilità di eliminare il tampone a fine quarantena per chi non ha sintomi, con il Governatore del Lazio che propone la riduzione dei giorni di isolamento a cinque. Infine, i Presidenti di Regione chiedono in coro anche di semplificare le regole delle scuole soprattutto quelle primarie.

