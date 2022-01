Trasporto a chiamata: la Lega di Ala vince un’importante battaglia

«Finalmente il trasporto a chiamata per i residenti delle frazioni di Ala è operativo grazie all’azione politica della Lega che da sempre è attenta alle tematiche ed alle esigenze delle popolazioni che abitano soprattutto nelle frazioni del nostro Comune siamo riusciti ad ottenere l’attivazione di un servizio molto importante che a partire da questo mese di gennaio il Comune di Ala erogherà gratuitamente ed in via sperimentale il giovedì (con orario continuato dalle ore 8 alle ore 18) ed il sabato (dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 20 alle ore 24)» – Così i consiglieri comunali del gruppo Lega di Ala Vanessa Cattoi, Angelo Giorgi, Mauro Martinelli e Gianfranco Zendri dopo il via libera al nuovo progetto, sperimentale, che parte in questi giorni, a favore di chi non dispone di un’automobile. Il “trasporto a chiamata” è un’integrazione a quanto già fa il trasporto pubblico sul territorio.

La partenza del progetto – secondo i consiglieri della lega – è stata stimolata grazie al prgramma politico del movimento che da sempre è rivolto con un’attenzione particolare a questa tipologia di servizi verso non solo alle persone anziane con fragilità o disabilità ma anche rivolta ai giovani.

«Grazie all’ascolto ed all’approccio propositivo della giunta comunale stiamo portando avanti un’azione politica che sta mettendo a disposizione degli Alensi servizi nuovi» – spiegano ancora i consiglieri.

Nel caso specifico la prima mozione Lega risalente ad ottobre 2020 convertita in un ordine del giorno approvato all’unanimità è stata poi richiamata con un’interrogazione puntuale nell’ottobre 2021 e discussa durante l’ultimo consiglio comunale di fine dicembre 2021 per sollecitarne l’attivazione che prontamente è arrivata.

«Proseguiremo nella nostra azione politica finalizzata a raggiungere obiettivi che consentano di implementare i servizi a favore dei cittadini Alensi con la consapevolezza della limitazione di non poter amministrare direttamente ma con la determinazione di continuare ad impegnarci per il bene della nostra Comunità» – concludono i consiglieri leghisti di Ala

