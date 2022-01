Tragedia a san Donà, 75 enne muore nell’incendio di una palazzina

Drammatico epilogo a San Donà dove un 75 enne ha perso la vita in un incendio che ha coinvolto un palazzina di 4 piani con 9 appartamenti in via per Cognola al civico 41 sotto il campo sportivo di Cognola.

Erano da poco passate le 19.30 quando il fumo ha iniziato a uscire da una finestra di uno degli appartamenti ed ha avvolto subito l’intera palazzina.

I vicini di casa hanno subito lanciato l’allarme e in pochissimi minuti sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Cognola e i permanenti di Trento con diversi mezzi quali autobotti, poli soccorso, carro aria e autoscala ed hanno aiutato a uscire in strada tutte le persone evacuate degli appartamenti.

Operazione difficoltosa per il fumo che aveva completamente invaso il giro scale. Ci sono stati davvero dei momenti di grande paura.

Dopo l’evacuazione purtroppo un 75 enne è stato ritrovato senza vita soffocato dal fumo. I vigili del fuoco dopo le operazioni di spegnimento si sono occupati della aerazione di tutta la palazzina. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite dal cattivo funzionamento di una termocoperta.

Sul posto anche le ambulanze di Trentino emergenza e l’auto sanitaria, che ha prestato le cure di una decina di persone evacuate. Quattro di loro sono state trasportate in ospedale per accertamenti e per una leggera intossicazione.

Inoltre agli evacuati sono state fornite delle coperte per scaldarsi visto la serata fredda.

Polizia Locale e Carabinieri del Radiomobile di Trento hanno chiuso l’intera via, e hanno supportato i vigili del fuoco nell’accertare le cause. Sul posto anche i periti dei vigili del fuoco di Trento.

Inoltre sul posto appena avvisati sono arrivati il sindaco di Trento Franco Ianeselli e il vice sindaco Roberto Stanchina per portare la solidarietà agli evacuati e seguire da vicino le operazioni di spegnimento.