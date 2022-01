Si ribalta con il trattore e finisce giù dal pendio, miracolato grazie alla baracca in lamiera

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente accaduto ad un agricoltore del posto, nel primo pomeriggio di oggi Venerdì 14 Gennaio, pochi minuti dopo le 13:00 lungo la stradina di Maso Frizzi nei pressi di un molino, in una delle frazioni che compongono il comune di Cimone sotto le pendici del monte Bondone.

L’uomo, un 70 enne, stava facendo una manovra quando il suo mezzo è scivolato su una lastra di ghiaccio presente sulla carreggiata ribaltandosi su un fianco in un prato verso valle, fortunatamente il mezzo si è fermato sotto una baracca di lamiera che fungeva da legnaia che si è accartocciata su se stessa, ma ha bloccato la motrice del mezzo. L’uomo è rimasto intrappolato fra una nicchia delle lamiere e il trattore.

In pochissimi minuti sul posto sono giunti i soccorritori con un ambulanza dei sanitari del 118 e l’elisoccorso partito dall’eliporto di Mattarello e atterrato in un prato nelle vicinanze dell’incidente. Le diverse squadre dei vigili del fuoco volontari di Cimone, Aldeno e i Permanenti di Trento hanno estratto il conducente del mezzo per affidarlo alle prime cure dei sanitari.

L’uomo cosciente è stato trasportato al Santa Chiara per accertamenti. Dalle prime informazioni giunte dai medici del pronto soccorso le sue condizioni non sarebbero gravi. Può considerarsi comunque un miracolato.

Laboriose e lunghe le operazioni di recupero dato che l’autogrù dei vigili del fuoco permanenti non poteva arrivare causa della stradina del maso troppo stretta. I vigili del fuoco hanno riportato sulla strada il mezzo grazie a delle corde d’acciaio fatte rotolare per il pendio. Le operazioni si sono concluse poco dopo le 16:00.

