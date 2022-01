Realtà virtuale per il campo di concentramento e sterminio Auschwitz-Birkenau

È stato presentato oggi all’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti un progetto che unisce il Museo statale di Auschwitz-Birkenau, la Fondazione Museo storico e l’Associazione Terra del Fuoco Trentino. L’obiettivo è creare uno strumento virtuale, multimediale, per accompagnare gli spettatori ad immergersi nella terrificante realtà del campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau e mostrarlo come non è mai stato visto prima, grazie a grafica 3D e realtà aumentata.

L’assessore Bisesti, collegato alla conferenza che si è tenuta a Cracovia, ha apprezzato il percorso innovativo che, proprio per queste sue caratteristiche, è in grado di rivolgersi ad un pubblico giovane, in particolare agli studenti, e potrebbe rappresentare una proposta didattica interessante e sperimentale.

Bisesti in particolare ha messo in luce la necessità di far conoscere alle giovani generazioni la tragedia dell’Olocausto e di coinvolgerle attraverso la narrazione di testimoni diretti. A Cracovia vi erano Wojciech Soczewica direttore generale della Fondazione Auschwitz-Birkenau e Andrzej Kacorzyk direttore dell’International Educational Center di Auschwitz e Holocaust (IECAH), con Anna Stanczyk e Katarzyna Odrzywołek, nonché Sara Zanatta della Fondazione Museo storico, Denise Rocca e Luca Vigliocco, rispettivamente presidente e tesoriere dell’Associazione Terra del Fuoco Trentino