Perde il controllo della vettura e sbatte contro il guard rail, ferito 62 enne

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri Giovedì 13 Gennaio, pochi minuti prima delle 18:00, sulla strada provinciale 90 della Destra Adige poco fuori l’abitato della frazione di Ravina.

Un 62 enne al volante della propria macchina ha perso il controllo finendo violentemente contro il guard rail.

In pochi minuti sul posto sono giunti i soccorsi, con un’ambulanza dei sanitari del 118, che ha prestato le prime cure al conducente. In supporto al personale sanitario per la messa in sicurezza della zona sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Ravina.

Il conducente 62 enne è stato trasportato al Santa Chiara per approfondimenti. Dalle prime informazioni giunte dai sanitari del pronto soccorso le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Per i consueti rilievi di legge sono intervenute le forze dell’ordine. I vigili del fuoco hanno ripulito la sede stradale dai vari detriti e oli persi dalla vettura durante lo schianto.

Il traffico ha subito forti rallentamenti e per alcune ore è stato regolato a senso unico alternato.

