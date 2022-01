No Vax: comodo fare i libertari con le tasse e i soldi degli altri

Oggi Marco Gervasoni, giornalista de IlGiornale.it in un articolo offre degli spunti interessanti sugli slogan e le frasi ripetute fino alla nausea dai «No Vax».

Qui non stiamo parlando di micro cip sotto la pelle, scie chimiche, terre piatte, cure a base di propoli e vitamine o dittature varie. Bensì del costo che i non vaccinati hanno sulla comunità.

I no vax dicono spesso di esercitare la propria libertà, quindi significa che siamo in democrazia e non in una dittatura come amano dire. Ma molti di loro sfidano gli altri dicendo, «poi a te cosa costa la nostra libertà?». Da oggi potremo rispondere: 140 milioni di euro. Al mese.

Un diritto piuttosto costoso. Ammesso che lo sia per davvero.

La cifra salta fuori sulla base dei calcoli dei ricoveri di non vaccinati tra metà novembre e metà dicembre, evitabili se fossero ricorsi al vaccino. La cifra è esatta se pensiamo che mediamente la terapia intensiva costa tremila euro al giorno e che la durata in tale condizione con il Covid è di una decina di giorni minimo.

Quindi trentamila euro a persona, ma probabilmente molti di più. Senza contare, tema che esula solo in parte da quello economico, che infermieri e medici non possono così occuparsi di malati di altre patologie, per le quali non esiste vaccino.

Insomma, dato che il «siero» (come lo chiamano i No Vax) è in commercio ormai da un anno, decidere di non utilizzarlo significa mettere in conto un’alta probabilità di ammalarsi: peraltro molto più alta ora con la variante Omicron. Che può essere come un raffreddore o un’influenza, sì, come ritiene Matteo Bassetti, ma per chi si è inoculato tre dosi di vaccino. Chi ne sia sprovvisto, rischia di finire in terapia intensiva assai più che sei mesi fa.

Il No Vax a questi argomenti, a parte l’ultima bufala dei pazienti con due dosi in terapia intensiva che vengono conteggiati come non vaccinati e l’irrecuperabile dire che le cifre sono false e che i giornali sono tutti venduti perché comprati dallo Stato, (magari aggiungiamo noi, visto che di soldi noi non ne abbiamo visti) rispondono che, pagando le tasse, hanno il diritto di essere curati lo stesso. Nell’articolo Gervasoni pone anche alcuni quesiti ai «No Vax»: Ma perché deve farlo con anche i miei soldi? Cioè perché io, vaccinato, devo contribuire finanziariamente a curare chi ha scientemente deciso di affrontare il rischio di ammalarsi? Perché in un sistema sanitario pubblico è cosi, non siamo negli Usa. Arrivare a fare pagare le cure ai No Vax, nel nostro sistema, è impossibile, sia tecnicamente sia politicamente. Ma quando qualcuno di loro vi farà capire di considerarvi uno «schiavo» o una «Pecora» perché vaccinato, voi ricordategli che, quando gli eroi venivano feriti, pagavano in prima persona. È facile, e anche molto italiano (in senso deteriore), fare il libertario con le tasse degli altri.