Lutto nel mondo forense: addio all’avvocato trentino Giampiero Mattei

E’ morto ad appena 60 anni l’avvocato Giampiero Mattei: stimato e conosciuto anche oltre i confini del Trentino, il professionista era fratello della giornalista Maria Concetta ma non solo.

Giampiero era figlio di Luigino Mattei, indimenticato caporedattore del quotidiano Alto Adige, scomparso a Roma nel 2013 all’età di 84 anni.

La malattia non gli ha lasciato scampo. Una grande perdita per il mondo forense e la comunità tutta, che lo ricordano come un personaggio di alto profilo morale e grande umanità. Mattei lascia la moglie Micaela e i figli Costanza e Roberto.