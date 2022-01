Grosso incendio ad un deposito agricolo e legnaia, danni ingenti

Un vasto incendio a un deposito adibito a legnaia privata è scoppiato nel primo pomeriggio odierno intorno alle 13:00 nelle vicinanze di alcune abitazioni ai Sorni di Lavis accanto al Maso Toresela.

Le fiamme si sono sprigionate da un deposito legnaia e le fiamme e molto fumo si sono viste anche a diversi chilometri di distanza .

In pochissimi minuti sul posto, sono giunte le squadre dei vigili del fuoco volontari di Lavis con ABP e Autopompa e visto il pericolo di propagazione delle fiamme alle abitazioni poste nelle immediate vicinanze sono stati attivati i corpi dei vigili del fuoco volontari di Nave San Rocco e i permanenti di Trento con l’autoscala, e diversi mezzi, in tutto una trentina di uomini. Allertati anche i vigili del fuoco di San Michele all’Adige che però non sono arrivati sul posto.

I vigili del fuoco hanno iniziato immediatamente le operazioni spegnimento dell’fuoco e che si sono svolte nel pomeriggio riuscendo poi a domare l’incendio, iniziando poi le lunghe operazioni di bonifica della zona per evitare che l’incendio possa ripartire e si sono potranno fino a sera.

Sulle cause dell’incendio stanno indagando i carabinieri e i periti dei vigili del fuoco permanenti di Trento. Non si segnalano fortunatamente feriti o persone evacuate e il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni al solo deposito legnaia.