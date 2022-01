Funerali Paolo Primon: il ringraziamento di Claudia Mattarei

Egregio Direttore,

sono passati solo pochi giorni dall’addio dato al nostro compianto Kommandant Paolo Primon e già viene strumentalizzata la presenza o l’assenza di questo o quello alla sua cerimonia funebre.

Premesso che Paolo era molto altro oltre che una figura politica (marito, padre, fratello, amico …), in qualità di segretaria della compagnia Schuetzen Major DeBetta, a nome di tutta la compagnia voglio ringraziare coloro che sono intervenuti, ringraziando in modo speciale e particolare Roland Lang e Mairard Bergher rispettivamente presidente e vice Südtiroler Heimatbund, Hans Moser Comandante Compagnia ATS Alt Tiroler Schützen di Innsbruch, Carlo Di Matteo ufficiale di collegamento, Alois Wechselberger Presidente Andreas Hofer Bund e la sua delegazione.

Poi il responsabile dell’Andreas Hofer Bund della Baviera Unterchircher Erino Stedile, presidente di Noi tirolesi insieme alla moglie. Chiara Guetti la Bundesmarketenderin del WTSB. Ed infine Eva Klotz, Jürgen Wirth Anderlan, esponenti della politica trentina und so weiter… Dimentico sicuramente molti che dovrebbero essere menzionati e volutamente non cito coloro i quali non sono intervenuti.

Claudia Mattarei

