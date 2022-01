Covid, asintomatici fuori dal conteggio dei ricoverati? Il Ministero: “Nessun atto formale”

E’ stata ufficialmente smentita dal Ministero della Salute la notizia dell’accoglimento di un’istanza secondo la quale i positivi asintomatici non sarebbero più stati conteggiati tra i ricoverati nei reparti ospedalieri Covid.

Secondo quanto riportato dall’Ansa questa mattina (14 gennaio) il Dicastero guidato da Speranza avrebbe ceduto al pressing delle regioni.

La risposta è però arrivata in breve tempo: “Relativamente alle odierne indiscrezioni di stampa si afferma che nessun atto formale è stato disposto al momento”.

Secondo la nota, quella riportata dall’agenzia stampa nazionale sarebbe solo una bozza di lavoro che può ancora essere modificata.

Secondo un ipotetico piano i pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid ma che risultano positivi ai test e asintomatici, qualora assegnati al reparto sarebbero dunque conteggiati come caso di contagio Covid nel bollettino ma non tra i ricoverati dell’area medica.

Quello degli asintomatici è un tema a parte sul quale si sta concentrando il Comitato tecnico scientifico che a questo proposito dovrà fornire l’opportuno parere all’esecutivo, anche in relazione alla diversità di richieste provenienti da parte regionale sulla gestione della casistica.

Resta valido fino a nuova conferma quanto è stato finora disposto dall’Iss: “L’infezione da SARS-CoV-2 dà una sintomatologia variegata e in evoluzione anche per la comparsa di nuove varianti virali che interagiscono in modo spesso diverso con il nostro organismo.

Questo rende molto difficile riconoscere clinicamente un’infezione sintomatica da SARS-CoV-2 in assenza di una conferma di laboratorio.

Ecco perché la definizione di caso di sorveglianza deve contenere i positivi e non solo i casi con sintomatologia più indicativa di COVID-19 (sintomi respiratori, febbre elevata, alterazione gusto e olfatto etc.)”.