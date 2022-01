Corsa al Quirinale, a Berlusconi mancano “solo” 25 voti per diventare Capo dello Stato

“Centrodestra compatto e convinto nel sostegno a Berlusconi, non si accettano veti ideologici da parte della sinistra. Spero che nessun segretario e nessun partito si sottraggano al confronto ed alla responsabilità”. Ad affermarlo è il segretario della Lega Matteo Salvini alla vigilia del vertice di Centrodestra in programma a Roma oggi in vista dell’inizio delle votazioni per il Quirinale il prossimo 24 gennaio.

Nella giornata di ieri Silvio Berlusconi ha sentito Matteo Salvini e si sono dati appuntamento per oggi, venerdì 14, per un vertice con Giorgia Meloni a Villa Grande, a Roma.

“Conto che il prossimo Presidente del Consiglio sia Draghi, che si continui a lavorare con lui. Per il Colle avrete il nome entro 15 giorni“, ha detto ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Montecitorio. “La Lega non ha nessuna exit strategy dal governo, all’opposto: sarà un anno difficile e serve che la politica ci metta la testa e la faccia”.

Che il centro destra sia alla ricerca di consensi che si trasformino in voti per la corsa al Quirinale di Berlusconi lo spiega Vittorio Sgarbi in un’intervista rilasciata ad Affaritaliani.it

Il presidente del Mart e del Mag fa una piccola analisi parlando anche di numeri. Secondo lui per l’elezioni di Berlusconi come capo dello Stato servirebbero sollo altri 25 voti.

Sgarbi piega che “Quelli di Italia Viva attendono l’indicazione di Renzi. Nel Pd abbiamo chiamato persone che hanno una posizione critica verso l’attuale segretario, ma è certamente più difficile perché potrebbero anche essere chiamati a uscire dall’Aula.”

Giuseppe Conte leader dei grillini ieri ha spiegato che il movimento intende andare avanti con Draghi fino al 2023 e che non voterà Berlusconi. Ma le due linee sono in contrapposizione visto che la mancata votazione di Berlusconi potrebbe risolversi in elezioni anticipate. Cosa che i membri del movimento cinque stelle, più di qualsiasi altra forza politica, vorrebbero evitare visto che significherebbe per circa l’80% di loro l’estinzione. Per questo molti di loro vedrebbero Berlusconi con felicità al Quirinale.

Vittorio Sgarbi conferma anche che “Allo stato attuale una trentina di parlamentari fuori dal centro destra sono convinti per il sì a Berlusconi come capo dello Stato. fonate. Al momento dunque ne mancano sulla carta circa 25 per essere eletto al quarto scrutinio. Vedremo come andranno le trattative con i vertici di altre forze politiche”.

Sgarbi ammette però che la strada rimane in salita e complicata. “Vedo un 30-35% di possibilità che Berlusconi vada al Quirinale, ma potrebbero esserci delle sorprese”.

A votare per Berlusconi ci sarebbero anche esponenti del gruppo misto e delle autonomie. Ma secondo molti il vero ago della bilancia potrebbe essere ancora una volta Matteo Renzi che visti gli ottimi rapporti con il leader di Forza Italia potrebbe dare la spinta definitiva per far salire Berlusconi al Quirinale.