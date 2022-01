Concerto Vasco Rossi, superati i 100 mila biglietti venduti. Fugatti: «Sicurezza garantita, dobbiamo anticipare il futuro»

Durante la conferenza di giunta di oggi il governatore Maurizio Fugatti è tornato a parlare del concerto di Vasco Rossi che si terrà nel mese di maggio sul terreno di san Vincenzo a Mattarello.

Lo stesso Fugatti a confermato che la vendita dei biglietti per l’evento ha superato le 100 mila prenotazioni, «45 mila biglietti sono stati acquistati da Trentini, segno che questo evento è stato apprezzato ed è molto atteso soprattutto dai cittadini della nostra provincia. Dobbiamo anticipare il futuro, e non rimanere con le mani in mano attendendo che il Covid se ne vada. » – ha detto Fugatti

«Vista la partecipazione i trentini sanno distinguere bene – ha aggiunto il presidente levandosi qualche sassolino dalle scarpe – è capitata un’occasione d’oro per noi con una rock star nazionale che ha scelto Trento per aprire il suo tour. Un cantante che riesce a portare migliaia di persone ai suoi concerti. Noi abbiamo deciso di cogliere questa opportunità». Qualcuno, per dire la verità molto pochi, avevano avanzato l’ipotesi che non si sarebbero venduti così tanti biglietti e che la provincia avrebbe dovuto acquistarli, ma visto l’andamento delle vendite questa ipotesi è naufragata

Il presidente ha ricordato che il terreno di san Vincenzo, per scelte delle vecchie giunte, è abbandonato ormai da 20 anni. «27 ettari di terreno a sud di Trento che non è mai stato valorizzato e dove molti progetti sono falliti lasciando la zona abbandonata. Perchè una volta non pensiamo che quell’area potrebbe essere utilizzata per eventi ludici, e messa a disposizione dei cittadini e della comunità?»

Fugatti ha spiegato che «dobbiamo essere orgogliosi che questa area dove veranno organizzati eventi ludici, sportivi e per il tempo libero sia inaugurata da uno che si chiama Vasco Rossi».

È stato toccato anche il tema della sicurezza, che nei giorni scorsi ha alzato i toni delle minoranze. «La circolare del Ministro dell’interno parla chiaro in tal senso: in ogni metro ci possono stare da 1,5 alle 2 persone per metro quadro. Quindi fate i conti quante persone possono starci. Vasco Rossi ha organizzato concerti di 250 mila persone in aree anche meno capienti della nostra. Il tema della sicurezza non è mai stato sottovalutato, perché non siamo incoscienti. A questo progetto stanno lavorando fior fiore dìi professioisti e dirigenti della provincia. L’ambizione è quella di entrare nel grande circutio dei grandi concerti, ospitare eventi magari non come quello di Vasco, ma di 10 o 15 mila persone. Trento deve entrare questo circuito per aumentare l’offerta culturale, turistica e sociale che abbiamo».

A garantire sulla sicurezza dell’evento anche i dirigenti Nicoletti e De Col: «Le strutture della provincia sono tutte operative, al momento opportuno si chiariranno gli aspetti per le autorizzazioni e sarà tutto pronto. Stiamo lavorando per approntare il tutto, perché accogliere 120 mila persona non è uno scherzo. La città sarà fortemente stressata in quei giorni, come fu per l’adunata degli alpini. Ma tutto sarà preparato perchè la sicurezza sia garantita».

De Col in particolare ha spiegato le 3 fasi dell’organizzazione: la sistemazione dell’area che comincierà ai primi di febbraio, l’organizzazione degli spazi e per ultimo l’organizzazione della mobilità, dei trasporti, sanitaria e delle forze dell’ordine.

De Col ironicamente ha spiegato che il circo massimo è 7 ettari, lo stadio di san Siro è grande 4 ettari e lo stadio olimpico 6 ettari. Questo per stemperare i toni di questi giorni e confermando che l’area è adatto per questo tipo di eventi e che per le persone saranno messi a disposizione circa 5 ettari. I rimanenti 22 ettari serviranno per il resto.

Nicoletti ha concluso tranquilizzando tutti: «Qualora l’emergenza covid non permetta di organizzare l’evento è già concordato che sarà spostato e recuperato a data da destinarsi.»