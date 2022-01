Caro energia, crescita annebbiata dai rincari: I prossimi passi del Governo

Una produzione in crescita del 6,3% rispetto al periodo pre-pandemico. Con questi numeri l’industria italiana regalerebbe scenari incoraggianti, ma il caro energia rischia di annebbiare la crescita conquistata in questi mesi.

Infatti, l’aumento delle bollette non rappresenta solo un rischio per tutte le famiglie italiane, ma anche per migliaia di imprese fortemente appesantite da aumenti fino al 400% che inevitabilmente ricadrebbero su tutta la filiera delle vendite, colpendo direttamente anche il consumatore.

A lanciare l’allarme è Bankitalia che denuncia i rincari dell’energia, con i ritardi delle forniture di componenti che hanno fatto alzare i prezzi del prodotti.

Sul rialzo che secondo gli esperti proseguirà anche nel 2022, la società di rating americana, Stadard & Poors ha calcolato che gli aumenti dell’energia potranno costare alle aziende italiane tra i 30-35 miliardi di euro.

Su queste pesanti stime, il Ministro delle Sviluppo Economico, Giorgetti ha programmato per la settimana prossima un tavolo con i settori delle imprese per cercare di trovare una soluzione il più rapidamente possibile.

L’intero Governo sembra preoccupato sulle possibili conseguenze economiche, pensando già alle prossime misure da adottare. Infatti, il Ministro della Transizione Ecologica, Cingolani avrebbe già consegnato a Draghi un documento contente un pacchetto di 10 misure, che dovrebbe servire come base per costruire un provvedimento ad hoc, probabilmente un Decreto Legge da emanare entro la fine di gennaio.

Trovare una soluzione alla crisi energetica italiana non sembra una missione semplice, soprattutto perché le cause che stanno impattando sull’economia sono geograficamente lontane da noi.

Dalle tensioni nel ricchissimo Kazakistan che in questo momento sta affrontando una pesante crisi di Governo, fino alla disputa della compagnia Gasprom che cerca l’approvazione da Bruxelles e Berlino per l’apertura del gasdotto Nord Strem 2, lasciando l’Europa col fiato sospeso.

Proprio su questo fatto, l’agenzia internazionale per l’energia ha accusato Mosca della crisi energetica in Europa. Nelle prossime settimane quindi, si attendono possibili soluzioni per il problema che preoccupa imprenditori e famiglie e potrebbe annegare l’economia italiana.