Avio, una comunità sempre più multietnica. Le morti però superano le nascite

Una comunità sempre più multietnica quella che emerge dai dati del movimento demografico ad Avio nel corso del 2021. Esattamente dal 31 gennaio a fine dicembre la popolazione residente è aumentata di 35 unità passando da un totale di 4.079 abitanti a 4.114 suddivisi tra 2.040 maschi e 2.072 femmine.

Ad incrementare la popolazione residente sono stati gli stranieri arrivati alla cifra di 338 unità rispetto alle 309 del gennaio scorso. A questi vanno aggiunti 6 italiani provenienti da altri Comuni o dall’estero. Gli stranieri rappresentano 30 nazioni diverse: dalla Romania (168) al Marocco (38), dall’India (23) alla Tunisia (14), dall’Albania all’Ucraina (ognuna con 13 residenti) passando poi per il Perù (8), la Nigeria (7), la Moldavia e le Filippine (6 a testa) e quindi via via altri Paesi con unità che si contano sulle dita di una mano.

Per quanto riguarda l’andamento demografico ancora una volta le morti superano le nascite: a fronte di 36 nati (21 femmine e 15 maschi) si registrano 48 decessi (27 femmine e 21 maschi) con un saldo naturale negativo di 12 unità.

Una curiosità: la popolazione straniera registra un saldo positivo visto che sono state 5 le nascite mentre 0 sono stati i decessi. Il mese con il maggior numero di nascite è stato dicembre (7) seguito da febbraio (6) mentre la mortalità maggiore è stata registrata in luglio (8) e in ottobre (6).

Per quanto riguarda il movimento migratorio, gli immigrati da altri Comuni o dall’estero (più altri iscritti) in totale sono stati 124 contro i 77 emigrati determinando così un + 47, cifra che scende a 35 (l’aumento totale della popolazione di Avio nel 2021) togliendo il saldo naturale negativo di 12 unità.

L’ultimo dato elaborato dai Servizi demografici di Avio riguarda le famiglie passate dalle 1.650 di inizio anno alle 1.656 di fine anno: 153 quelle con almeno uno straniero, 103 quelle con intestatario straniero, una convivenza anagrafica e 6 le convivenze di fatto.

