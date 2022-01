Non sai dove gettarlo? Chiedilo all’ecoglossario. In Val di Sole arriva una simpatica (e utile) guida per il corretto smaltimento dei rifiuti

È un’iniziativa simpatica e davvero utile quella attivata dalla Comunità della Valle di Sole per il corretto smaltimento dei rifiuti.

La domanda è semplice: non sai dove gettarlo? La risposta lo è altrettanto: chiedilo all’ecoglossario, una breve guida in cui, per ogni tipologia di rifiuto riportata in ordine alfabetico (ad esempio accendino, carta stagnola o gomma da masticare), viene indicato il contenitore in cui va smaltita (carta, secco, organico, plastica dura, ecc.).

In questo modo, chiunque può sapere come differenziare nella maniera corretta le immondizie.

L’ecoglossario è dunque un elenco puntuale, dove ad ogni tipologia di rifiuto domestico corrisponde un contenitore.

È possibile scaricare l’ecoglossario dal sito comunale di Pellizzano www.comune.pellizzano.tn.it

