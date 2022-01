“Mai accettato skipass gratuiti” Failoni risponde agli attacchi di Degasperi

“Mai accettato skipass stagionali gratuiti offerti come omaggio alla Giunta provinciale. Da parte mia c’è stato sempre un comportamento lineare e nessuno ha mai pensato di utilizzare gli impianti di risalita gratuitamente per meri motivi personali o sportivi, del resto, se la memoria non mi inganna, sono anche 33 anni che non scio.

Per quanto riguarda gli skipass che mi sono stati offerti dal Consorzio Adamello Ski ho sempre provveduto a respingerli (vedi lettere allegate) ringraziando per l’attenzione dimostrata ma spiegando in modo molto chiaro che proprio per la carica istituzionale ricoperta non era minimamente contemplata l’ipotesi di accettare l’omaggio–

E’ questa la risposta dell’assessore al turismo Roberto Failoni in riferimento all’interrogazione del consigliere di Onda Civica Filippo Degasperi il quale accusava Fugatti e lo stesso assessore di aver ricevuto gratuitamente degli abbonamenti stagionali–

Sono pertanto sterili e strumentali le polemiche avanzate dal Cons. Degasperi con interrogazione e amplificate senza contraddittorio alcuno da parte di un giornale locale”

Non sarebbe questa, fra l’altro, la prima volta che sorgono questo tipo di problemi.

La stessa vicenda era stata contestata in passato all’assessore Dallapiccola appartenente alla giunta precedente.

In ogni caso, la risposta di Failoni è arrivata dopo poco tempo condita da tanto di lettere e testi a sostegno delle sue prove.

Si attende ancora la risposta del Presidente della Provincia Maurizio Fugatti.