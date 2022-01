In fiamme una legnaia a Sporminore

Attimi di apprensione questa sera, giovedì 13 gennaio verso le 20.30, in via dei Fiori a Sporminore, dove una legnaia, per cause ancora da ricostruire, ha preso fuoco.

Sul posto si sono immediatamente portati i Corpi dei Vigili del Fuoco volontari di Sporminore e di Campodenno, che sono riusciti a domare il rogo e pochi minuti fa hanno ultimato le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente tutto si è risolto in breve tempo, non ci sono feriti e l’incendio si è limitato alla struttura della legnaia, non coinvolgendo l’abitazione.

