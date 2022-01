Giornata della Memoria 2022: il ricordo di Giorgio Perlasca

“Che cosa avrebbe fatto lei al mio posto, vedendo gente inerme uccisa senza un motivo?” Questa la risposta che Giorgio Perlasca dava alla domanda ricorrente: perché lo ha fatto?

Le storie della Shoah – Sterminio– non finiscono mai di rivelare qualcosa di nuovo. Non basta l’evocazione retorica di quella vicenda, come alle volte accade, evocazione che infatti può creare il fastidio di un rituale.

La Shoah va narrata e studiata in modo sempre più approfondito: se si scava si trova tanta umanità sofferente e si incontrano dimensioni inedite dell’inferno che è stato.

L’Associazione Antonio Rosmini – Trento, per la Giornata della Memoria 2022, organizza – il 21 gennaio 2022 ad ore 17.00 – l’incontro con Franco Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca e Presidente della Fondazione “Giorgio Perlasca” Padova.

L’emergenza Covid impone una conferenza online, in collegamento con l’app di Zoom. Il filmato “La storia maestra di vita. L’esempio di Giorgio Perlasca” che introduce la conferenza è visibile su YouTube collegandosi a questo link.

Il link di collegamento per la conferenza è: https://us02web.zoom.us/j/82733961875.

Ma chi era Giorgio Perlasca? Giorgio Perlasca nasce a Como il 31 gennaio del 1910. Dopo pochi mesi la famiglia si trasferisce a Maserà in provincia di Padova, ed è lì che oggi è sepolto sotto una lapide sulla quale egli volle scritto, in ebraico, soltanto “Giusto tra le nazioni“.

In gioventù aderisce al fascismo, ammira Mussolini, l’uomo che porta in Italia riforme a favore del popolo, tanto da partire volontario prima per l’Africa e in seguito per la guerra civile di Spagna.

Al rientro in Italia il suo rapporto con il fascismo cambia nettamente: non trova giuste né l’alleanza con i Tedeschi né le leggi razziali emanate in Italia nel 1938. Perlasca sarà così per tutta la sua vita: un uomo dal carattere forte, per niente incline ai compromessi; di fronte agli eventi giudicherà sempre in maniera autonoma, secondo la propria etica, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Alla fine degli anni ‘30 inizia a lavorare per la SAIB, Società Anonima di Importazione Bestiame, come agente all’estero.

Per questo tipo di attività lavorativa, la dialettica , l’inventiva e la capacità organizzativa sono caratteristiche importanti, doti che si riveleranno indispensabili nel 1944 in Ungheria durante la seconda guerra mondiale. Ed è proprio a Budapest che Perlasca – pur ricercato dalle SS naziste – compirà quelle azioni per cui 40 anni dopo sarà proclamato “Giusto tra le nazioni“.

Ma che cosa fece quest’uomo? Salvò 5218 Ebrei ungheresi portando avanti il programma di protezione avviato dalla Spagna insieme ad altre nazioni neutrali (Svezia, Vaticano, Svizzera…) che cercarono di arginare la follia della Shoah. Lo fece in una situazione di pericolo costante: non solo perché si trovava in una città occupata dai Tedeschi e assediata dai Russi, ma soprattutto perché si inventò il ruolo di Ambasciatore Spagnolo con il rischio di essere scoperto in ogni momento.

Fu un’azione che portò avanti per 45 giorni, dal primo dicembre del 1944 al 16 gennaio del 1945. A maggior merito di quest’uomo va detto che possedeva un visto diplomatico per lasciare l’Ungheria e non lo fece, che utilizzò tutti i suoi risparmi per comprare cibo agli Ebrei rifugiati nelle case protette, che impiegò tutta la sua astuzia per raggirare i gerarchi nazisti al potere … e, con grande coraggio, impedì la cattura degli Ebrei perseguitati, anche facendo loro scudo con il suo corpo. Fece tutto questo per amore di giustizia, perché non tollerava di veder massacrare tanti innocenti senza fare nulla. In seguito alla liberazione di Budapest da parte dei Russi, Giorgio Perlasca tornò finalmente a casa nel maggio del 1945, ma non raccontò ciò che aveva compiuto.

E questa è l’altra grande lezione che ci insegna quest’uomo: il silenzio.

In un mondo dove tutto “viene sbandierato“ fa una scelta diversa. Manda un resoconto dei fatti sia al governo spagnolo che a quello italiano, perché, da uomo d’onore quale era, riteneva di dover rendere conto di ciò che aveva fatto, avendo usato false credenziali per salvare quelle persone; poi non ne parla più. Perlasca continua la sua vita come un uomo qualunque, pensando di aver fatto solo il suo dovere, ritenendo che ogni uomo debba opporsi alla violenza con fermezza e senza pensare alla propria incolumità.

Nel 1987 viene cercato da alcune donne che l’avevano conosciuto al tempo della persecuzione e che a Perlasca dovevano la vita. Nel 1989, dopo la caduta del muro di Berlino, i primi salvati si recano a Padova per rivederlo e ringraziarlo. Nello stesso anno viene nominato Giusto tra le Nazioni dallo Yad Vashem (l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah di Israele) e pianta un albero nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme.

Poi vi furono le onorificenze dal Parlamento di Budapest, i riconoscimenti dagli Stati Uniti, dalla Spagna, dall’Italia, ci fu la trasmissione televisiva Mixer nel 1990 che lo fece conoscere a tutti gli Italiani, fu pubblicato il bellissimo libro di Enrico Deaglio “LA BANALITA’ DEL BENE”, uscirono tanti altri libri a lui dedicati … E nel 2002 il coraggioso film per la RAI di Alberto Negrin “ PERLASCA. UN EROE ITALIANO” che riscosse un grande successo e fece riscoprire a tanti di noi l’orgoglio di essere italiani.

Le testimonianze dei salvati sono numerose, arrivano i giornali, le televisioni, i libri, e lo stesso Perlasca si reca nelle scuole per raccontare quel che aveva compiuto. Non certo per protagonismo, ma proprio perché ritiene necessario rivolgersi alle giovani generazioni affinché tali follie non abbiano mai più a ripetersi. Muore il 15 agosto 1992. “L’occasione può rendere l’uomo ladro o eroe; a me ha portato a fare quello che ho fatto”GP

Articolo realizzato per la Voce del Trentino in collaborazione con la professoressa Emanuela Merlo