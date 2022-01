Funerali Primon, scintille fra gli Schützen. Wechselberger scrive al comandante Enzo Cestari: «Avete negato ad un capobanda, compagno degli Schützen, questo ultimo onore»

Alois Wechselberger; MAS Rappresentante Andreas-Hofer-Bund Tirol (AHBT) scrive una lettera aperta al comandante della federazione Schützen del Welschtirol Enzo Gestari

LA LETTERA – Egregio comandante della Federazione Schützen del Welschtirol, Mjr. Enzo Cestari, lunedì, 10 gennaio 2022 è stato l’ultimo saluto a Paolo Primon.

Alla ceremonia erano presenti numerosi rappresentanti della vita pubblica del territorio nazionale e dell’estero, tra l’altro anche il Presidente della Prov. di Trento sig. Maurizio Fugatti. Amici, colleghi e numerosi conoscienti hanno partecipato all’ultimo saluto del politico e Schützen Paolo Primon.

Con grande rimpianto abbiamo constatato che, Lei e i Suoi Schützen non eravate presenti a tale giorno. Avete negato ad un capobanda, compagno degli Schützen, questo ultimo onore. Mi scusi, ma dal mio punto di vista, questa cosa non è cristiana, né in linea con il codice d’onore militaresco. Noi tirolesi, indifferentemente dalla lingua (tedesca, trentina oppure ladina), indifferentemente da uomo o donna e dall’atteggiamento politico, non dobbiamo mai dimenticare che siamo tutti uguali!

Anche i nemici in battaglia e in campo dimostrano agli avversari l’ultimo onore! Non dimentichiamo che davanti al signore siamo tutti uguali. Siamo spiacenti della Vostra astensione, senza voler giudicare! Un saluto nazionale,

Alois Wechselberger; MAS Rappresentante Andreas-Hofer-Bund Tirol (AHBT)

Die letzte Ehre! Ultimo Onore/Saluti!

Sehr geehrter Herr Landeskommandant, lieber Mjr. Enzo Cestari,

gestern, am Montag, den 10. Jänner 2022, fand die Verabschiedung von Hauptmann Paolo Primon statt. Neben Landeshauptmann Fugatti waren zahlreichen hohe Vertreter des öffentlichen Lebens aus dem In- und Ausland vertreten. Mehrere Hunderte Menschen erwiesen dem Politiker und Schützen Primon die letzte Ehre.

Mit großen Bedauern mussten wir feststellen, dass einem Hauptmann, einen Schützenkameraden, der zwar nicht den Bundesschützen oder Welschtiroler Schützenbund angehörte, diese letzte Ehre durch Sie und Ihre Schützen (offiziell) verweigert wurde. Verzeihen Sie mir, aber aus meiner Sicht ist dies weder christlich noch im Einklang mit dem soldatischen Ehrenkodex in Einklang zu bringen.

Wir Tiroler, egal ob deutscher, trentinischer oder ladinischer Sprache, egal ob Mann oder Frau, egal welcher politischen Gesinnung man auch sein mag, dürfen nie vergessen, dass wir EINS sind! Selbst Feinde im Felde erweisen ihren gefallenen Gegnern die letzte Ehre!

Vergessen wir nicht, dass wir alle vor Gott unserem Herrn gleich sind. Wir bedauern Ihr Fernbleiben, ohne richten zu wollen!

Mit Gesamttiroler Gruß

Alois Wechselberger; MAS

Obmann Andreas-Hofer-Bundes Tirol (AHBT)