Fondazione Crosina Sartori Cloch: ci sono alloggi e garage a canone agevolato

C’è tempo fino al 7 febbraio a mezzogiorno per presentare domanda e accedere alla graduatoria per l’assegnazione di alloggi abitativi e garage a canone agevolato, messi a bando dalla Fondazione Crosina Sartori Cloch.

L’assegnazione di alloggi a canone agevolato, a favore di nuclei familiari in difficoltà, rientra tra le attività istituzionali della Apsp Fondazione Crosina Sartori-Cloch che, in quanto azienda pubblica di servizi alla persona, partecipa al sistema provinciale delle politiche sociali. I criteri stabiliti nel bando per l’assegnazione degli alloggi sono orientati a favorire il soddisfacimento del bisogno abitativo, in via prioritaria, ai nuclei familiari con minori che si trovano in una situazione di difficoltà socio-economica.

La partecipazione al bando è riservata ai residenti da almeno tre anni in Provincia di Trento e da almeno uno nel Comune di Trento. Gli appartamenti disponibili per l’assegnazione sono di varie metrature e dunque possono ospitare nuclei con diverso numero di persone. Quattro abitazioni si trovano in via Gramsci, altre quattro in via Damiano Chiesa, tre in via Gino Bartali e una in via della Canova. I garage sono uno in via Gino Bartali e uno in via Margone.

Le graduatorie per le abitazioni sono formate con l’attribuzione di punteggi basati su Icef, anni di residenza a Trento, anni di residenza in Provincia di Trento e su ulteriori criteri, specificati nel bando.

Per i garage si segue una procedura più semplice: viene stilata una distinta graduatoria definita in base alla data di ricezione delle domande e viene data preferenza agli assegnatari di alloggi ad uso abitativo siti nello stesso immobile del garage.

Il bando completo, con i requisiti per l’assegnazione, può essere scaricato dal sito internet della Fondazione (www.fondazione-csc.it) o richiesto presso gli uffici in via Bruno de Finetti 24; 0461-923425; segreteria@fondazione-csc.it.