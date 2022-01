Ffp2 anche a Messa e modalità per il super Green pass: nuove regole dalla diocesi di Trento

La diocesi Trento ha reso pubbliche le nuove norme di prevenzione anti Covid. Queste vengono raccomandate a seguito di una nota diramata dalla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana lo scorso 10 gennaio.

Una nuova circolare è stata indirizzata alle parrocchie e alle unità pastorali. Tra i principali indirizzi c’è quello di indossare la mascherina Ffp2 durante la Messa e le celebrazioni liturgiche con “un’attenzione particolare al rispetto del distanziamento – anche e soprattutto tra i coristi – e al ricambio d’aria” (qui il comunicato originale).

Per le stesse celebrazioni liturgiche non è richiesto il Green Pass, ma si continua a osservare quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote…

Per ciò che riguarda gli incontri di catechesi, attività di animazione di gruppi adolescenti e di oratorio le norme sono le seguenti:

– è prevista da parte del parroco e dei catechisti o animatori la possibilità di sospendere l’attività in presenza delle attività. Come riportato dallo stesso sito della diocesi “nella decisione potranno tener conto delle circostanze, come ad esempio il numero e l’età dei catechisti/animatori, l’età dei ragazzi, il numero dei componenti del gruppo, il numero dei ragazzi in isolamento, ecc.“;

– anche in questo caso tutto dovrà avvenire nel rispetto delle norme di prevenzione tradizionali come igienizzazione, areazione dei locali e distanziamento tra i presenti;

– catechisti e animatori sono invitati ad indossare mascherine FFP2 mentre i Parroci sono sollecitati ad affidare solo a persone vaccinate (o guarite da non oltre 6 mesi) i predetti incarichi. I partecipanti agli incontri sono invitati a indossare mascherine chirurgiche o FFP2 ma non mascherine di stoffa.

Il consumo di cibi e bevande non è inoltre consentito durante le attività parrocchiali. E’ altresì sconsigliata la “concessione degli spazi parrocchiali per le feste in occasione di cerimonie religiose o civili (es. matrimoni, battesimi) soprattutto se è richiesto l’utilizzo della cucina e/o il consumo di cibo“.

Dal 10 gennaio 2022 il possesso del green pass ‘rafforzato’ è necessario per prendere parte a convegni, congressi, conferenze sia al chiuso (anche in chiesa) che all’aperto, sagre sia al chiuso che all’aperto.

Fonte: Diocesi di Trento all’indirizzo https://www.diocesitn.it/site/aggiornamento-delle-norme-anti-covid-in-diocesi-di-trento-raccomandata-mascherina-ffp2-a-messa-catechesi-e-incontri-parroci-e-animatori-invitati-a-valutare-sospensione/

Per ulteriori informazioni si rimanda al comunicato della Segreteria generale Cei: https://www.chiesacattolica.it/segreteria-generale-cei-suggerimenti-su-alcune-misure-per-fronteggiare-lemergenza-covid/