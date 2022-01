EuregioMusicCamp 2022: iscrizioni fino al 24 gennaio

Anche per il 2022, l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, in collaborazione con le Federazioni bandistiche dei tre territori, organizza l’EuregioMusicCamp.

La settimana estiva per giovani talenti musicali avrà luogo dal 23 al 31 luglio 2022. A coronamento delle settimane orchestrali, come di consueto, si terranno dei concerti in tutti e tre i territori dell’Euregio.

L’offerta di quest’anno prevede, oltre alla classica settimana estiva dell’Orchestra giovanile di fiati dell’Euregio con concerti nei tre territori, un nuovo appuntamento musicale. Infatti, già ad aprile e maggio, in occasione della Giornata dell’Europa e del Giubileo “50 Anni del secondo Statuto di Autonomia”, si terranno prove musicali e concerti.

Oltre all’EuregioMusicCamp, gli interessati potranno iscriversi anche al programma supplementare dal 14 al 16 aprile 2022 e dal 5 all’8 maggio 2022. La partecipazione al programma primaverile è gratuita e la quota di partecipazione per la settimana estiva è pari a 150 euro. Le iscrizioni sono aperte fino al 24 gennaio andando sul sito www.euregio.info/musiccamp.