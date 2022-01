Proiettile e minacce no vax: confermata la scorta a Fugatti. Tutela rafforzata anche per Ferro

A poche ore di distanza dal ritrovamento e sequestro della busta contenente un proiettile inesploso e un biglietto di minacce indirizzato al presidente della Provincia Maurizio Fugatti e al direttore dell’Apss Antonio Ferro, il Comitato per l’ordine e la sicurezza fa scattare il rafforzamento delle misure di protezione per le due figure istituzionali.

Ai numerosi messaggi di solidarietà bipartisan da parte del mondo politico (sia da destra che da sinistra) ora si sono aggiunte delle misure concrete per fare fronte ad una situazione che le forze dell’Ordine hanno definito ‘assolutamente da non sottovalutare in termini di pericolosità concreta‘.

Con una direttiva approvata oggi (12 gennaio) si conferma dunque la scorta per il governatore (misura assunta già qualche mese fa a causa delle minacce da parte di qualche facinoroso animalista) e un maggiore controllo di sicurezza attorno all’entourage di Ferro nel corso delle uscite pubbliche.

“Booster x te, Ferro e company” recitava il biglietto di accompagnamento ritrovato all’interno della missiva. Proseguono nel frattempo le indagini per l’identificazione del mittente sulla cui ideologia ‘no vax’ non ci sarebbe ormai alcun dubbio.

“C’è un clima che determina una doverosa attenzione da parte delle forze dell’ordine”, ha sottolineato il Commissario del Governo Gianfranco Bernabei.

Le lettere della frase sono state apposte sul foglio con degli adesivi trasferibili e di vecchia matrice. “Se la matrice no vax fosse confermata, allora il dissenso sulle politiche sanitarie anti Covid ha passato ogni limite accettabile”, aveva esordito in prima battuta il sindaco di Trento Franco Ianeselli.

Sempre secondo il primo cittadino “si tratta di un atto insensato, che inquieta e inquina il clima in un momento difficile per la comunità trentina e per il mondo intero. Sono certo che il presidente Fugatti non si farà intimidire: a lui va il nostro sostegno e la nostra solidarietà”.

“Mi auguro che chi ha inviato la busta sia individuato al più presto. E che tutti coloro che lavorano per fermare la pandemia possano tornare a preoccuparsi solo del pericolo costituito dal virus, non di altre deliranti minacce”, aveva concluso Ianeselli affiancandosi al messaggio di solidarietà espresso dagli assessori della Giunta provinciale.

Anche il Gruppo consiliare provinciale di Fratelli d’Italia ha espresso vicinanza “all’uomo ed al Presidente Maurizio Fugatti auspicando che l’autore o gli autori possano essere rapidamente individuati.

Fratelli d’Italia si schiera dalla parte della legalità, dell’ordine e del rispetto per il confronto democratico. Siamo certi che questo isolato e vigliacco atto intimidatorio, ben lontano dallo spirito civile e democratico della società trentina, non interferirà con l’azione di Governo del Presidente”.