Pergine: cane legato e abbandonato nel bosco. Il proprietario rischia l’arresto. Lndc: “I selvatici potevano sbranarlo”

In seguito ad una segnalazione pervenuto al comando locale, la Polizia Locale dell’Alta Valsugana assieme ai vigili del fuoco è intervenuta per salvare un cane abbandonato nel modo più atroce. Il povero animale, infatti, era stato lasciato in un bosco, legato con una catena dalla quale non aveva nessuna possibilità di liberarsi.

Senza l’intervento delle forze dell’ordine, il cane non avrebbe sicuramente avuto scampo e sarebbe stato destinato a morire tra atroci sofferenze.

Probabilmente soffocato nel tentativo di togliersi il cappio che gli stringeva il collo, o di fame e di sete perché impossibilitato a muoversi per trovare da bere e da mangiare, o ancora ucciso dai selvatici che popolano il bosco dato che non aveva nessuna possibilità di scappare e mettersi in salvo.

Tutto questo perché la persona di cui lui si fidava ha deciso di non volerlo più con sé e ha pensato di liberarsene in questo modo crudele.

“Per la maggior parte dei cani una passeggiata nel bosco è un immenso piacere e un gran divertimento – commenta Piera Rosati, Presidente LNDC Animal Protection – . Non riesco a immaginare lo sconcerto e la disperazione del povero animale quando ha realizzato che quella che nella sua mente doveva essere una piacevole scampagnata si era trasformata nel suo peggior incubo.

Essere lasciato lì da solo, legato in balia degli eventi e senza nessuna possibilità di scampo da quella persona che fino a quel momento era stata il centro del suo mondo”.

“Vorrei anche provare a mettermi nei panni della persona che ha compiuto questo gesto così crudele ma davvero non mi è possibile.

Nulla può giustificare un comportamento del genere, non ci sono scusanti di nessun tipo. Tradire in questo modo la fiducia incondizionata di chi conta su di noi è un atto vile e codardo”.

Il cane tra l’altro aveva il microchip, ma sembra che i dati registrati non fossero corretti. Nonostante questo, le indagini da parte della Polizia locale avrebbero portato all’individuazione del possibile responsabile del gesto.

LNDC nel frattempo si è preoccupata di sporgere denuncia contro ignoti unendosi all’aventuale altra denuncia ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale che, per l’abbandono di animali, prevede l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 1.000 a 10.000 Euro.

“Pene che da sempre giudichiamo troppo esigue per chi si macchia di gesti di crudeltà verso gli animali, ma che comunque rappresentano un punto di partenza per fare capire alle persone che questi comportamenti non possono più essere tollerati.

Auspichiamo sempre che queste leggi vengano inasprite e continueremo a lavorare in questo senso, sensibilizzando e facendo pressione sulla politica affinché vengano fatti passi avanti per punire in maniera più decisa queste persone che rappresentano a tutti gli effetti un pericolo per gli animali e le altre persone”, conclude Rosati.