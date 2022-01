Parcheggio ex Sit: cominciano i lavori. Per due mesi 210 posti in meno

Nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 gennaio il parcheggio dell’ex Sit di via Canestrini verrà chiuso al pubblico per l’inizio di alcuni lavori che prevedono l’installazione di una struttura con tendone per la rimozione di due vasche interrate che si trovano sotto la superficie asfaltata dell’area.

A comunicarlo è il Servizio Opere di urbanizzazione Primaria del Comune di Trento che per i due mesi successivi ha previsto la diminuzione degli stalli disponibili per il posteggio (circa 210 in meno) con conseguenti disagi per gli utilizzatori pendolari od occasionali.

Al termine dei lavori tutti i posteggi mancanti verranno ripristinati. Le operazioni di bonifica serviranno anche per la rimozione di prodotti catramosi e altri scarti della lavorazione derivanti dall’ex attività industriale.