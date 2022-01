Panarotta: ricerche notturne per uno scialpinista 21enne. Si mobilitano vigili del fuoco e Soccorso Alpino

C’è stata un massiccio intervento di soccorsi durante la notte nei boschi della Panarotta.

Soccorso Alpino e Vigili del fuoco si sono mobilitati in gran numero per un ragazzo di 21 anni che, dopo essere uscito per un’escursione notturna con gli sci d’alpinismo, non rispondeva più al telefono e si attardava nel ritorno.

Uno dei genitori del ragazzo, preoccupato, ha allertato i soccorsi che si sono messi subito all’opera.

L’allarme è scattato alle 3:30. In intervento i corpi dei vigili del fuoco di Levico Terme, di Vignola Falesina, di Frassilongo e di Fierozzo.

Quest’ultimi hanno operato utilizzando quad cingolati specifici per questo tipo di interventi.

La vicenda si è conclusa con il ritrovamento del giovane che stava tornando ignaro a casa alle 4:40 presso il parcheggio di Malga Montagna.

