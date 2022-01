Nominato il cda del Mag, Vittorio Sgarbi presidente

È pubblicato all’albo pretorio del Comune di Riva del Garda il decreto di nomina del presidente e del consiglio di amministrazione del Museo Alto Garda, firmato dal sindaco Cristina Santi.

La scelta di dotare il Mag di un consiglio di amministrazione è stata condivisa dai Comuni di Arco e di Riva del Garda nell’aprile dell’anno scorso, in occasione di una seduta congiunta delle Giunte comunali.

Il Mag, organismo strumentale finalizzato ai servizi museali erogati al pubblico nella sede della Rocca e in altre sedi del territorio, è gestito dal Comune di Riva del Garda in forma associata con il Comune di Arco.

Lo Statuto comunale di Riva del Garda prevede che sia il sindaco a nominare, designare e revocare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società.

L’accordo con il Comune di Arco prevede che dei cinque membri del nuovo cda, tre siano individuati da Riva del Garda e due da Arco.

A norma di regolamento, quindi, è stato il sindaco di Riva del Garda Cristina Santi a nominare i cinque membri (dei quali uno è stato eletto presidente), posto che per due di questi ha avvallato la scelta del Comune di Arco, il quale ugualmente ha individuato i propri componenti nell’ambito della presente raccolta di candidature.

Ai componenti del cda sono richiesti i requisiti di candidabilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di aver maturato esperienze specifiche, desumibili dal curriculum personale.

La durata in carica del cda è la medesima del Consiglio comunale. L’incarico sarà svolto a titolo onorifico, quindi gratuitamente (potrà essere previsto esclusivamente il rimborso spese vive sostenute, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente).

Ecco il cda del Mag: Vittorio Sgarbi, nato a Ferrara l’8 maggio 1952, in qualità di presidente; dott.ssa Laura Pignattari, nata a Riva del Garda il 16 maggio 1951, in qualità di consigliera di amministrazione; dott. Vittorio Colombo, nato a Riva del Garda il 27 luglio 1948, in qualità di consigliere di amministrazione; sig. Matteo Arcese, nato a Rovereto il 28 settembre 1974, in qualità di consigliere di amministrazione e dott. Ruggero Morandi, nato a Rovereto l’11 aprile 1959, in qualità di consigliere di amministrazione.