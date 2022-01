Nei prossimi giorni saranno eseguiti degli abbattimenti di piante instabili

In questi giorni verranno abbattute alcune piante nelle seguenti vie: una in Corso Buonarroti, una in via Tommaso Gar e due in viale Trieste.

Si tratta di interventi che si sono resi necessari in seguito alla valutazione di stabilità delle piante effettuata da un tecnico abilitato esterno.

