Mezzolombardo, il sindaco Girardi incontra i cittadini in diretta Facebook

Nuovo appuntamento online domani sera, giovedì 13 gennaio 2022, sulla pagina Facebook “Comune di Mezzolombardo”.

Alle 20.30 il sindaco Christian Girardi (nella foto) “dialogherà” con i cittadini dal palazzo del municipio facendo il punto sulla situazione sanitaria, ma non solo.

L’occasione sarà utile per tracciare un bilancio di ciò che è stato realizzato nel corso dell’anno da poco concluso, ma anche per riflettere sulle tematiche di maggior interesse per la popolazione e per fare il punto sulle opere in cantiere.

Come già accaduto le volte scorse, i cittadini potranno interagire con il primo cittadino.

Sarà infatti possibile inviare osservazioni e domande attraverso la chat che verrà aperta in occasione della diretta sulla pagina Facebook del Comune.

L’appuntamento, come detto, è per domani sera, ore 20.30.