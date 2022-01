Lezioni online e in presenza: differenze, vantaggi e svantaggi

Le lezioni online e in presenza hanno una differenza sostanziale: le prime si svolgono con strumenti digitali, mentre le seconde no.

Ci sono però tanti aspetti positivi e negativi che possono essere indicati riguardo le due categorie e per questo, tanti preferiscono il primo tipo e altri invece preferiscono il secondo.

Lezioni online e in presenza: le differenze e gli aspetti positivi Le lezioni online e in presenza hanno come differenza principale il modo in cui si svolgono. Le loro stesse denominazioni infatti permettono di intuire che la prima categoria comprende la lezione “digitale”, ovvero quella svolta attraverso piattaforme o applicazioni. Gli insegnanti GoStudent ad esempio possono essere contattati tramite l’apposita piattaforma e la comunicazione avviene attraverso videochiamate.

Il secondo tipo invece è quello dello studio che avviene all’interno di una sede fisica. Si tratta quindi di una scuola, di un centro studi, di ripetizioni da svolgere a casa dell’insegnante o presso il domicilio dell’alunno.

Se questi appena indicati erano i fattori di diversità tra le due tipologie di lezioni, vi sono tuttavia aspetti positivi per entrambi i gruppi. Lo studio che avviene in modalità da remoto permette allo studente di

Chi richiede la lezione inoltre potrebbe essere un lavoratore che desidera imparare una lingua straniera o che vuole svolgere corsi di approfondimento. In questi casi si tratta di soggetti che hanno poco tempo libero a disposizione e prenotando insegnamenti online avranno modo di risparmiare sulle tempistiche. Gli studi da remoto inoltre permettono di avere tutto a portata di mano e anche il pagamento si potrà svolgere in modalità digitale.

Le lezioni in presenza invece hanno come fattore vantaggioso il fatto di poter stare insieme agli altri, confrontarsi di persona con gli studenti e l’insegnante. Questo può sviluppare delle soft skills di tipo organizzativo e altre riguardanti i rapporti sociali. Esistono tuttavia anche classi virtuali composte da più individui, ma il collegamento avverrà sempre da remoto. Sono presenti quindi fattori positivi per entrambe le tipologie di lezioni, ma non mancano gli elementi negativi

Gli elementi negativi – Se la connessione non funziona bene, la videochiamata potrebbe interrompersi spesso e questo può far perdere tempo o deconcentrare lo studente. Ciò rappresenta un aspetto negativo della lezione online, che si risolve però scegliendo la piattaforma migliore o un buon collegamento a Internet. Le ripetizioni in formato digitale inoltre sono solitamente individuali e ciò permette allo studente di concentrarsi meglio e di chiarire bene i propri dubbi.

In una classe invece possono essere presenti delle persone che non hanno voglia di seguire e che disturbano gli altri. A tutto ciò va anche aggiunta una precisazione: le componenti negative di queste tipologie di lezioni in realtà possono essere diverse da studente a studente. C’è infatti chi si trova meglio a studiare in presenza e chi invece preferisce farlo direttamente da remoto.

Un aspetto svantaggioso dello studio in presenza per esempio è il fatto di doversi recare presso una sede, rischiando di perdere tempo per raggiungerla e poi per ritornare a casa.

Da remoto invece basta un click per avviare la lezione e un altro per chiudere il collegamento. La maggior parte degli alunni ormai sembrerebbe trovarsi sempre meglio con lo studio digitale, ma è anche vero che non mancano le persone che preferiscono studiare in presenza.