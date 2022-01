La visita al presidente Fugatti del colonnello Marcello Marzani

Il colonnello Marcello Marzani, nuovo Capo dell’Ufficio documentale del Comando Truppe Alpine presso la caserma Pizzolato a Trento, ha fatto visita al presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Un incontro utile per rinsaldare la collaborazione tra le istituzioni militari e quelli civili sul territorio trentino, nel quale entrambi i partecipanti hanno confermato l’intendimento delle istituzioni che rappresentano di operare a beneficio della collettività.

“Conosco bene la realtà militare presente sul nostro territorio, con cui il confronto dell’Amministrazione provinciale è costante e proficuo – queste le parole del presidente Fugatti -. Recentemente, assieme alla Giunta provinciale ho avuto modo di visitare il museo nazionale storico degli Alpini al Doss Trento da poco riaperto. È stata un’occasione per ripercorrere pagine importanti della nostra storia. Sono certo che quest’anno, in cui si celebra il 150/esimo anniversario di costituzione delle Truppe alpine, non mancheranno nuove occasioni per condividere i valori comuni e per ribadire il contributo che le forze armate e segnatamente gli alpini offrono al supporto della popolazione”.

L’Ufficio documentale è lo “sportello dell’Esercito” verso il cittadino e le istituzioni e si occupa di pratiche matricolari, amministrative, sanitarie e medico-legali. Di fatto l’Ufficio eredita buona parte dei compiti che facevano capo al Distretto militare.